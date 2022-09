La negociación de los presupuestos de 2023 arranca con la batalla tributaria

La negociación de los presupuestos de 2023 arranca «sin plazos ni líneas rojas», pero con la batalla fiscal asomando por el horizonte. Bajar los impuestos es una de las medidas que el líder de Ciudadanos (Cs), David Salazar, ha reclamado este lunes a la consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, en esa primera toma de contacto y el PP hará lo propio en la cita prevista para este martes. Pero la reforma fiscal es «una primera línea que la Junta no contempla», según le ha trasladado la consejera a Salazar, que intentará en la negociación «que esa línea roja se difumine y se vuelva naranja».

Blanco-Morales afirma que no hay líneas rojas e insta a superar las diferencias ideológicas

«Entendemos los consensos no como sumarnos todos a un presupuesto hecho, sino que realmente se negocie. Si no es así, si se trata solo de enmiendas parciales, con nosotros que no cuenten porque sería un paripé, un pacto de lentejas», ha afirmado al término del encuentro con Blanco-Morales en la Consejería de Hacienda. Libros de texto y comedores escolares gratuitos y esa bajada de impuestos han sido las propuestas que han trasladado a la vicepresidenta.

Según Salazar hay margen para ello, pues «los capítulos de ingresos crecen en todas sus fuentes de financiación», tanto propias como externas, y especialmente en transferencias del Estado y fondos europeos. «Van a ser (los presupuestos) más grandes de la historia y esperamos que se traduzcan en medidas que tengan efecto real sobre las familias, que están soportando la crisis de Ucrania y la inflación. Esperamos que el bolsillo de los extremeños no se vea afectado, y ahí es donde se van a centrar nuestros acuerdos», ha apuntado Salazar al término de una reunión que califica de «positiva».

Turno del PP

La ronda de contactos continuará este martes con el PP, citado a las 12 del mediodía en la Consejería de Hacienda. Su presidenta, María Guardiola, ya ha avanzado este lunes que reclamarán «una bajada de impuestos a la altura de las circunstancias», porque la inflación «está llenando de millones de euros extra las arcas autonómicas, mientras se vacían las huchas de los extremeños». Al igual que Cs, en una rueda de prensa en Cáceres Guardiola ha criticado «el diálogo de postureo» de Fernández Vara y ha apuntado que «las reuniones deben ser para remangarse y trabajar, no puro maquillaje político».

Al respecto, la consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, ha reconocido que cualquier negociación parte de posiciones de partida diferentes, pero que las diferencias ideológicas «se deben superar». Antes de iniciar la ronda de reuniones con Cs, ha reiterado que el diálogo arranca sin plazos y sin líneas rojas, con la firme voluntad de alcanzar el consenso. Así, habrá tantas reuniones como sean necesarias para alcanzar un pacto «entre todas las fuerzas políticas», a quienes invitó a «ponerse seriamente a trabajar», al lado de un gobierno «dispuesto a negociar y a consensuar».

Sobre el tema también se ha pronunciado la portavoz socialista, Soraya Vega, que ha recordado que esa propuesta de diálogo «tiene más valor aún cuando quien lo plantea gobierna con mayoría absoluta». Algo que «tira por tierra el discurso del rodillo de la oposición», a la que pide que «recapacite».

Tras las reuniones de este lunes y martes, la negociación continuará el viernes con Unidas por Extremadura, que planteará, entre otras medidas, un abono transporte regional. También el viernes Blanco-Morales se reunirá con los sindicatos UGT y CCOO, y el martes 27 cerrará la ronda de contactos con la Creex.