No hay milagros, la inflación está en dos dígitos y eso supone que la cesta de la compra ha ido al alza en los últimos meses a un ritmo que no se veía en décadas; pero hay mejores opciones que otras según el estudio de supermercados de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y algunas al lado de casa. El estudio ha recabado datos de 1.180 establecimientos de 65 ciudades, entre ellos una veintena de Extremadura (ocho de Badajoz y diez de Cáceres) y concluye que el establecimiento que más cuida del bolsillo de los extremeños es el Eurospar de la barriada de Llera en Badajoz, que no es solo el que mantiene los precios más asequibles de la región, sino que se coloca como la mejor opción para llenar la ‘cesta económica’ que propone la OCU con 88 productos de consumo básicos. No incluye frescos.

Y no es el único porque el ranking nacional en este apartado lo completan otros dos establecimientos de la región y de la misma marca, que están en la barriada de San Roque de Badajoz y en Casa Plata en Cáceres. El extremo opuesto hay que buscarlo en Madrid, en los establecimientos Sánchez Romero que tradicionalmente ocupan los puestos. Mercadona y Maxcoop entran en el ‘top’ de las tiendas con mejores precios En el caso de Badajoz, a los dos establecimientos de Spar que encabezan el ranking les sigue en tercera posición el Mercadona de la Ronda Norte, el Carrefour de la carretera de Valverde, el Dia de Santa Marina y La Plaza de Día del Paseo de San Francisco. El listado de la capital pacense lo cierran los dos establecimientos ligados a El Corte Inglés; la séptima posición es para el Hipercor del centro comercial El Faro y el ‘super’ más caro es el de El Corte Inglés de la plaza de Conquistadores. La mayoría de las cadenas han elevado entre un 15% y un 20% los precios En cuanto a Cáceres. La lista la encabeza el establecimiento de Spar de la zona de Casa Plata y a la cola de la lista se sitúa el Día de la calle Gil Cordero, el más caro de la ciudad, según el informe. En la parte alta de la tabla se colocan el Maaxcop de Llopis Iborra, que se conoce como Alimentación Maruchi (en otras ediciones ha encabezado esta lista) y también el Mercadona del centro comercial Ruta de la Plata. Le siguen Carrefour, el MAS de Virgen de Guadalupe, el establecimiento de Dia de Mejostilla. Completan la parte media de la tabla el tambo de Alfonso IX, el Supercor y el supermercado Extremadura de la zona de Aldea Moret. Los establecimientos más caros son el Tambo de la avenida de Alemania y los establecimientos de La Plaza de Dia y de Día de la calle Gil Cordero. Subidas del 15% al 20% La mayoría de las cadenas han aplicado incrementos de precios entre el 15% y el 20% y entre ellas, las mayores diferencias están en los locales de Día y Mercadona, por el encarecimiento de las marcas propias. Aun así, la diferencia es notable entre uno y otro, al menos en el caso de los locales que tienen en Extremadura y que están dentro del estudio. Los establecimientos de Día aparecen entre los más caros de Cáceres y Badajoz; mientras que los de Mercadona se cuelan en la parte alta de la tabla en ambos casos, lo que supone que están entre los más baratos para hacer la compra que propone la OCU y que comprende 239 productos con alimentos frescos, de marcas líderes y de marca blanca que representan el consumo de los españoles. Esta cesta sale por término medio por 5.568 euros anuales, aunque puede haber diferencias de hasta 994 euros entre unos supermercados y otros. Otro dato del estudio, el 95% de los productos se ha encarecido este año, con especial incidencia en el caso del aceite de girasol (+118%) y el de oliva (+53%), las harinas (+50%) y todos sus derivados (pasta, magdalenas...) y los plátanos de Canarias. En el caso de las harinas lo relaciona con la guerra de Ucrania, mientras que los plátanos se podrían haber visto afectados por la erupción de La Palma. En medio de la escalada, otros productos ha moderado los precios; es el caso de los aguacates (-10%), los kiwis (6%) o el champú (-5%).