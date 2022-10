Ya está disponible en Extremadura la nueva vacuna pediátrica contra la gripe, con la que se pretende proteger a casi la totalidad de la población infantil contra este virus, porque el fármaco está indicado en todos los niños y adolescentes de entre los 2 y los 17 años. Se da la circunstancia de que la extremeña es una de las comunidades autónomas que decidió no incluir en la campaña de vacunación de este año a la población pediátrica, por lo que esta solo llega a los mayores de 60 años. También se vacuna a los menores de esa edad, pero solo si tienen patologías que puedan conllevar un mayor riesgo de complicaciones en caso de contraer el virus. Hasta ahora, solo Andalucía, Galicia y Murcia han autorizado la inmunización de toda la población infantil.

Lo que se pretende con este nuevo fármaco es proteger al mayor número de menores posible, con el objetivo de que el virus circule también lo menos posible entre la población. Lo que ocurre es que no está financiado por el Sistema Nacional de Salud. No es gratuito. En las farmacias cuesta 37 euros y para su adquisición, como ocurre con cualquier vacuna que no está contemplada en el calendario de vacunación, requiere prescripción médica. La Asociación Española de Pediatría, no obstante, recomienda su administración, por lo que lo lógico es que cualquier padre que solicite al pediatra o médico de Atención Primaria de sus hijos autorización para inocular a los niños, la reciba sin problema.

La novedad de este nuevo medicamento es que no precisa de agujas para inyectarse porque no es intravenoso, sino intranasal. Es decir, se administra con una pulverización en cada orificio de la nariz, para evitar el pinchazo habitual de las vacunas a los menores. De ahí que en los países en los que ya se utiliza, como Reino Unido o Finlandia, tenga una gran aceptación. «Es parecido a cualquier spray nasal que nos ponemos cuando tenemos rinitis. Está muy bien aceptada en niños», señala Javier Álvarez, miembro del comité asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría. No obstante, a pesar de tener una sencilla aplicación, solo puede ser administrada por personal sanitario, para estar vigilados en caso de que la misma genere cualquier tipo de reacción adversa.

La distribuye Astrazeneca

El fármaco en cuestión es distribuido por la compañía Astrazeneca y se llama Fluenz Tetra. Es tetravalente, lo que significa que ofrece protección frente a cuatro cepas del virus. Ya estaba disponible el año pasado también en Extremadura, pero solo a través de los servicios de farmacia de los hospitales. La diferencia es que ahora estará al alcance de cualquier usuario porque se podrá adquirir en todas las farmacias comerciales, siempre y cuando se cuente con autorización médica.

No obstante, desde el sector farmacéutico de la región no creen que vaya a tener una demanda importante. La razón no es otra que la necesidad de receta médica. Lo explica el presidente del colegio de farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas. «Creemos que va a tener poca incidencia porque va dirigida a la población infantil y de momento en Extremadura no se recomienda la vacuna de la gripe en los niños, solo en el caso de que tengan algún tipo de patología», señala Venegas. A lo que se une, añade, que no será gratuita. En el calendario de vacunación pediátrico regional ya hay otras no financiadas, aunque esta de la gripe es la más barata en comparación con estas otras no gratuitas que rondan, de media, los 100 euros por dosis.

La llegada de este fármaco coincide con la campaña de vacunación conjunta contra la gripe y el covid que ha puesto en marcha la región para los mayores de 60 años, los más vulnerables a ambos virus respiratorios. En estos momentos se está inmunizando precisamente al grupo comprendido entre los 60 y los 79 años, el más numeroso, con una población de más de 235.000 extremeños. La campaña se extenderá hasta el 4 de noviembre. Extremadura es una de las pocas comunidades que ha decidido poner a la vez la de la gripe y la del covid, junto a Galicia, Cataluña, Asturias, País Vasco, Murcia y La Rioja. A los usuarios que opten por protegerse contra los dos virus reciben un pinchazo en cada brazo.

«La inmunidad es muy potente»

«La inmunidad que ofrece esta vacuna es muy potente para no contraer la infección nuevamente», asegura Javier Álvarez, pediatra y miembro del comité asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría, que recomienda la administración de este nuevo fármaco contra la gripe en todos los niños de entre 2 y 17 años. El colectivo extiende esa recomendación al grupo comprendido entre los seis meses y los 2 años, tal y como solicita la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el año 2012, pero en este caso solo podrán ser inmunizados con la vacuna tradicional, es decir, la que se administra con jeringuilla.

«Es una vacuna intranasal, viva y atenuada. Lo que hace es depositar el virus en las vías respiratorias altas y simula la infección, pero nunca llega a activarse porque cuando el virus llega a las vías bajas se inactiva, el virus muere a más de 32 grados», explica este especialista. Álvarez aconseja a todos los padres solicitar la adquisición de este medicamento para sus hijos. «Ningún pediatra debe limitar su puesta, así que recomendamos que vayan a pedirla, porque se la prescribirán», indica este pediatra.

Con su dispensación el objetivo es ampliar la cobertura de protección contra la gripe, que en España ronda el 60 o 70%. «Si vacunamos a los niños va a tener un impacto directo tanto en los que se han vacunado como en los que no porque vamos a conseguir que el virus se contenga», añade. Ya ha ocurrido, explica, con otras enfermedades para las que hay vacunas, como el rotavirus que, como esta de la gripe, se recomienda en edad pediátrica pero no está incluida en el calendario. «Desde que se pone la vacuna circula menos el virus, los pediatras cada vez vemos menos niños con esta enfermedad», afirma.