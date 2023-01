Los médicos de la privada en Extremadura sopesan si hacer también huelga. Profesionales de la provincia de Badajoz se reunieron ayer con la Unión Médica Profesional (Unipromel), la asociación española de médicos de ejercicio libre, para debatir si se unen a los paros que este colectivo ha organizado en Sevilla y que se extenderán por el resto de España. Denuncian el «maltrato» de las aseguradoras, a las que exigen que incrementen las retribuciones por consulta, ya que en muchos casos no llegan a los 10 euros por paciente.

Llevan más de tres décadas sin modificarse. Reciben entre 8 y 17 euros por cada cita, según si se trata de medicina general o especialidades. Y menos aún los fisioterapeutas, a quienes las compañías les pagan 6 euros por paciente; o los podólogos, que reciben 5 euros. Además, por un TAC los seguros pagan 25 euros, 35 por una resonancia, 1 euro por una analítica o 3 por una radiografía. Lo que ellos demandan es que, de media, se les abone por estas consultas entre 25 y 35 euros. Ya lo han solicitado en varias ocasiones a las compañías, pero hasta ahora se han negado a incrementar esta aportación.

Esto a lo que está llevando es a la saturación también de la sanidad privada y que ya están notando los pacientes porque hay, como en la pública, lista de espera. En Extremadura, tal y como informó este diario, en especialidades como Medicina Interna, Cardiología, Dermatología, Traumatología o Pediatría o para la realización de pruebas diagnósticas, como ecografías o mamografías, tienen que esperar hasta dos meses o más. La razón no es otra que, para que a los facultativos les salga rentable su consulta (pagan cuota de autónomo, alquiler o compra de local en el que ejercen, aparatos que utilizan, …) tienen que citar a un mayor número de pacientes al día. Y esto conlleva, además, que as consultas sean cada vez más rápidas.

Todo esto ha llevado a que desde este pasado lunes se hayan iniciado en Sevilla unos paros que durarán hasta el 16 de febrero. Ese día se paró el 80% de la actividad médica privada. Los especialistas que se unan, que son la mayoría según Unipromel, pararán cada semana un día diferente. Los profesionales extremeños han decidido no unirse por el momento. Ayer acordaron iniciar negociaciones con las aseguradoras para intentar que atienda sus demandas pero, si se niegan, valorarán parar la actividad. Muchos ya se plantean abandonar los seguros y seguir con sus consultas solo con los pacientes particulares. Otros ya lo han hecho.

«Estas compañías no quieren sentarse porque saben que sentarse es perder dinero ellos. Quieren volumen de pacientes pero no pagan lo suficiente. Y la sanidad privada de lo que se trata es de dedicar el tiempo suficiente al paciente, pero si no se paga lo suficiente, tienes que ir a la carrera para atender a más pacientes», argumenta el presidente de Unipromel, Ignacio Guerrero, que acudió ayer a Badajoz junto con el abogado que se encarga de negociar con las aseguradoras en Sevilla.