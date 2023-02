Hay principio de acuerdo entre el Servicio Extremeño de Salud y los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad para cerrar un documento que contemple diversas mejoras laborales para aliviar la carga de los profesionales de la sanidad y mejorar la asistencia tanto primaria como especializada. Tras más de cuatro horas de reunión ayer, las partes parecen abiertas a rubricar el próximo lunes un texto definitivo que incluye algunas novedades y mejoras respecto a lo anunciado hasta ahora y que se incluirán en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SES.

Entre las medidas a corto plazo que incluye ese documento, en redacción, está la contratación «inminente» de 407 profesionales. En un principio, el SES habló de 300 nuevos contratos, pero finalmente tras escuchar a las organizaciones se ha elevado esa cifra. Serán 168 nuevos enfermeros, 123 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, 33 técnicos superiores, 16 médicos de familia, 22 celadores, 20 auxiliares administrativos, 11 fisioterapeutas, 8 trabajadores sociales, 3 veterinarios y un terapeuta ocupacional.

Más personal para descansos y refuerzos

Las contrataciones se iniciarán «desde mañana», dijo ayer el director gerente del SES, Cecilino Franco. Unos 300 nuevos contratos servirán para que los trabajadores que hacen turnos puedan cumplir sus planillas y respetar los descansos establecidos y otro centenar será para reforzar algunas unidades que tienen una sobrecarga de trabajo.

En estas se incluyen a 16 médicos y 16 enfermeros para formar las 16 nuevas unidades básicas asistenciales (denominadas uvas) anunciadas en los centros de salud que tienen más población adscrita y que coincide en que son los que tienen más demora. «Estas contrataciones deben esperar un poco más hasta que se resuelva el concurso de traslados», precisó Franco.

Contrarán a 168 enfermeros, 123 tcae, 22 celadores, 11 fisios, 16 médicos, 20 auxiliares administrativos...

Los refuerzos también llegan a las unidades administrativas que verán agilizadas las sustituciones e incentivadas económicamente. «En ocasiones tardamos en sustituirlos y eso genera más trabajo al personal que está. Nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen». También se incluyen en la Atención Primaria trabajadores sociales y fisioterapeutas para los que van a diseñar itinerarios trasversales y de atención directa, sin necesidad de ser derivado previamente por un facultativo. «Vamos a explorar ese camino». Además, Franco anunció un programa piloto para que los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería se desplacen para hacer cuidados a domicilio.

El solape será parte de la jornada anual

Entre las novedades del acuerdo está computar lo que denominan el solape, es decir, el tiempo que se estipula (entre 10 y 15 minutos) para traspasar la información imprescindible de los pacientes de un turno de trabajadores a otro. Serán 21 horas al año que se descontarán del cómputo anual.

Y otro de los apartados tiene que ver con las retribuciones. En este sentido, en marzo se aplicarán las subidas pactadas en la mesa: un 5% en el complemento de atención continuada que premia la disponibilidad para hacer turnos rotatorios (y otro 5% el año que viene); y una subida de la hora de guardia tanto en atención primaria como en especializada para médicos y también para enfermeros.

Será progresiva hasta alcanzar en 2025 el precio medio fijado en las tres comunidades limítrofes (Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León). «No es una cantidad importante, pero nos ponía en inferioridad de condiciones respecto a otros servicios de salud», destacó el gerente. Para los MIR también habrá un incremento del precio de las guardias hasta alcanzar la media nacional.

En cuanto a las medidas a medio plazo, Franco destacó la creación de una comisión formada por los sindicatos, el SES y un organismo externo independiente para determinar cuáles son las necesidades reales de las plantillas y su redefinición. «Puede que haya servicios que hayan añadido nuevas tecnologías o técnicas y que tengan una plantilla con la dimensión de hace años o viceversa».

Y otras de las cuestiones abordadas es cómo se van a incentivar las zonas de difícil cobertura para atraer al personal o evitar su fuga. Para ello se ha acordado aumentar el complemento específico un 20% este año y otro 20% el próximo, además de contratos a los residentes (no solo a los MIR) de un año de duración y antes de que acaben.

«No es todo lo necesario, pero son mejoras»

El preacuerdo alcanzado ayer en la Mesa Sectorial de Sanidad «ayudará a mejorar la situación del personal del ámbito sanitario que ha estado castigado en los últimos años y que tienen un presión social encima importante porque además desarrolla un trabajo muy importante para la sociedad», valoró ayer el gerente del SES, Ceciliano Franco. Según indicó, el SES llevaba mucho tiempo persiguiendo llegar a un acuerdo de este tipo para mejorar el sistema, «pero se cruzó la convocatoria de elecciones sindicales y luego la huelga de Simex, pero para nosotros era muy importante alcanzar un acuerdo que transmitiera unidad».

Para los sindicatos, por su parte, son ineludiblemente mejoras aunque no todas las necesarias para solucionar los problemas del ámbito sanitario. No obstante, «se ha conseguido mejorar mucho más la mesa del día 25», destacó Emilia Montero, la responsable del área sanitaria de CSIF. «Seguimos estando con mucha falta de profesionales pero esto es el inicio para solventar algunos problemas y recuperar un poco la plantilla, no es todo lo necesario pero aporta soluciones reales en las condiciones laborales y retributivas. Todos los sindicatos nos hemos quedado algo atrás, como ocurre en todas las negociaciones, pero no podemos decir que no», añade.

Para Felipe Bachiller, de UGT, el acuerdo, a la espera de la redacción del texto definitivo, también es positivo. «Va a ser un alivio para las plantillas que van a poder tener los días que se les adeuda y habrá una mejora salarial que nos equipara a las comunidades limítrofes».