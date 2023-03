La Junta recibe 63.000 solicitudes de interinos que quieren ser fijos

Tras años de debate, ya están rodando en la región los tres procesos abiertos por la Junta para estabilizar a los interinos, de los que se ha abusado demasiado en los últimos lustros, según la Unión Europea. El objetivo ahora es reducir a final de 2024 las tasas de temporalidad al 8%, que en algunos sectores superan el 30% en la actualidad en la comunidad. No parecía sencillo ponerse de acuerdo en la fórmula escogida para lograr esa rebaja, de hecho no hay consenso y alguna convocatoria está impugnada ante la justicia, pero todo está ya en marcha para lograr ese fin.

Las tres convocatorias abiertas en estos momentos en la administración regional (en los sectores de sanidad, educación y administración general) han recibido casi 63.000 solicitudes. Personas son algunas menos, ya que en varios casos un mismo interino ha entregado la solicitud en más de una plaza y también para más de un proceso: en la administración general, por ejemplo, se han lanzado a la vez la convocatoria para optar a las plazas por concurso de méritos y la de concurso-oposición.

En Educación hay otras 819 plazas convocadas pero la inscripción de aspirantes está cerrada

En total, esas casi 63.000 solicitudes buscan hacerse con las 4.824 plazas fijas entre los tres sectores, que en menos de dos años deben tener un dueño estable, ya que hasta ahora estaban siendo ocupadas por personal temporal o interino. Del conjunto de la oferta 1.309 puestos son del SES, 3.193 de personal funcionario y laboral (administración general de la Junta) y otras 322 plazas del ámbito educativo.No obstante, en Educación hay que añadir otras 819 plazas que también están ya convocadas, pero que aún no han abierto el plazo para la inscripción de aspirantes, ya que estas están pendientes de un concurso-oposición que no se celebrará hasta 2024. Sumadas estas, la oferta de estabilización superaría las 5.600 plazas.

Más concursos y menos oposiciones

No obstante, centrándose solo en las que ya han cerrado el proceso de inscripción de aspirantes, entre los tres ámbitos suman 4.824 puestos fijos, de los que el 84% se adjudicarán mediante un concurso de méritos, sin exámenes. El 16% restante se regirán por un procedimiento de concurso-oposición, aunque con una fase de concurso más ventajosa que en cualquier convocatoria ordinaria.

De cualquier manera, solo en la administración general se celebrarán por el momento exámenes (también en educación, pero será en 2024). Y es precisamente este sector el que acumula una mayor oferta (3.193 plazas) y también más aspirantes que el resto (46.921 solicitudes). En el desglose por cuerpos y especialidades destacan camarero-limpiador con 3.216 solicitudes para la oposición (83 plazas) y 1.777 para el concurso de méritos (409 plazas convocadas) entre el personal laboral, mientras que en el cuerpo de funcionarios despunta la especialidad de auxiliar administrativo con 2.835 inscritos para la oposición (para 45 plazas ofertadas) y otros 1.710 solicitantes para el concurso de méritos (para otras 235 plazas convocadas).

En este sector acaba de concluir el plazo de inscripción, por lo que todavía quedan por publicarse los listados de admitidos y excluidos antes de que los tribunales empiecen a valorar los méritos de los aspirantes. Y para el concurso-oposición tampoco hay una fecha prevista de realización de los exámenes.

«Lo que pedimos es que se celebre todo cuanto antes porque cuanto más se retrase, más problemático será para todos: tanto los que esperan esas plazas, como los que las ocupan y los que están pendientes de concurso de traslado», señala Juanjo Samino, responsable de Administración General de CSIF, que pide no apurar los plazos. La Junta tiene hasta el 31 de diciembre de 2024 para concluir todos los procesos de estabilización en la región. Y lo ideal, apunta, es que los procesos selectivos no se solapen, aunque en estos momentos están ultimándose las oposiciones convocadas en 2021, así como pendientes de convocar las ofertas de empleo público generadas desde entonces.

El sindicato CSIF pide que los procesos de estabilización se terminen cuanto antes

Sobre el volumen de aspirantes, Samino señala que también hay muchas plazas en juego y demuestra «que la gente tiene ganas de asentarse en sus trabajos».

Los procesos en sanidad y educación

Respecto a la oferta de estabilización en el ámbito sanitario, el SES ha registrado 10.040 solicitudes para optar a las 1.309 plazas fijas ofertadas todas por la vía de concurso de méritos. Entre las más demandadas están la categoría de enfermero con 387 plazas fijas y más de 2.100 aspirantes, seguida de técnico en cuidados auxiliares de enfermería con 1.479 solicitudes para 327 plazas y celador con 1.031 aspirantes para 166 puestos fijos.

Por último, en el sector educativo y a la espera del concurso-oposición con 819 plazas que no se realizará hasta 2024, la oferta convocada que ya ha cerrado el plazo de inscripción engloba 322 plazas, también mediante concurso de méritos, para las que se han recibido unas 5.800 solicitudes. Las especialidades que han tenido más demanda son Educación Primaria, con 723 inscripciones para solo ocho plazas, y Educación Infantil, con 664 solicitudes para 58 puestos fijos. En este caso, los tribunales se encuentran ya baremando los méritos de los aspirantes.