La ayuda no cesa para La Roca de la Sierra

Ya han pasado casi cuatro meses desde las inundaciones registradas en La Roca de la Sierra por la borrasca Efraín y las muestras de solidaridad con el municipio no cesan. En esta ocasión, la localidad de La Codosera celebrará el III Festival de Actividades de la Naturaleza, desde el 1 al 29 de abril, con la inclusión de dos rutas de senderismo por el entorno natural codoserano a beneficio de los damnificados. El precio de las inscripciones será de cinco euros, que irán destinados a ayudar a las familias de La Roca, cuyas casas resultaron seriamente dañadas por el paso del temporal. La cuota incluye avituallamiento sólito y líquido, además de guías y monitores.

En concreto, la primera salida al campo será el 1 de abril con la Ruta de las Veredas, que tiene una extensión de nueve kilómetros, desnivel de 300 metros y dificultad media, por lo que es adecuada para excursionistas de todos los niveles de habilidad. Por su parte, la Ruta de La Campiña tendrá lugar el 16 de abril. En este caso, la longitud es de 13,3 kilómetros y la dificultad también es media. Así, quienes se unan a estas caminatas, no solo disfrutarán de una jornada inolvidable en la naturaleza, sino que también estarán apoyando a una buena causa

Para participar es necesario inscribirse previamente en la Oficina de Turismo de La Codosera o a través de unos links publicados en el Facebook de Turismo La Codosera. Para la Ruta de las Veredas, el plazo de inscripción estará abierto hasta el 30 de marzo y para la de La Campiña, hasta el 14 de abril. Asimismo, en el marco de este festival de la naturaleza, organizado por el ayuntamiento codoserano, el sábado 23 de abril se celebrará la actividad ‘La naturaleza y sus tradiciones’ y el 29 de abril ‘Agua y naturaleza’.

«A nosotros nos parece una iniciativa muy bonita y solidaria. Es una acción de buenas personas, como no me cabe la duda que son los ciudadanos de La Codosera», sostiene el teniente de Alcalde de La Roca, Alfonso González. Destaca que La Codosera también forma parte de la Mancomunidad Integral Lácara-Los Baldíos, integrada por ocho municipios que están muy unidos: «Somos compañeros por encima de todo y en la Mancomunidad siempre tenemos la ideología de que lo que le pasa a uno, le pasa a todos. Estamos todos a una». En este sentido, subraya que desde que se produjeron las inundaciones, la solidaridad de las localidades vecinas ha sido «desbordante». «Desde el primer momento estuvieron a nuestra disposición. No puedo estar más agradecido a estos pueblos porque la solidaridad ha sido espectacular», añade.

Con respecto a la situación actual de La Roca, González lamenta que el Gobierno central no haya aprobado aún la declaración de zona catastrófica, pues siguen sin tener respuesta sobre los expedientes de las ayudas que tuvieron que presentar antes del 13 de enero. Por contra, aplaude que la Junta de Extremadura sí que ha sacado ayudas para los afectados por la borrasca Efraín. De hecho, el Gobierno regional ha anunciado esta semana que ampliará hasta los 5,9 millones de euros el montante de las ayudas directas para hacer frente a los daños provocados en las viviendas. El presupuesto inicial era de 4 millones de euros, pero ha sido necesario ampliar el montante para atender las 228 solicitudes.

Cabe recordar que tan solo en La Roca, casi un centenar de casas resultaron dañadas por las inundaciones y numerosas familias tuvieron que ser desplazadas por ello. «Mucha gente está haciendo obras en sus casas, pero a unos les va a costar volver más que a otros. Los del Consorcio han cobrado todos y los que están sin seguro, entre las ayudas del ayuntamiento y de familiares, están remontando», explica González. Sin ir más lejos, La Roca celebró ayer un festival de música para seguir ayudando a los más afectados. «Sus necesidades primarias hasta ahora están cubiertas, porque les estamos dando la cobertura social que necesitan y el cariño que se merecen, pero el Gobierno debe declarar ya la zona catastrófica para las ayudas», recalca.