María Guardiola sobre un gobierno con Vox: "Cuando cerremos el acuerdo se verá si mantengo o no mi palabra"

"Cuando cerremos el acuerdo se verá si mantengo o no mi palabra". María Guardiola ha insistido este lunes en la idea de gobierno en solitario con el que ella quiere llevar adelante las conversaciones que inició la semana pasada con Vox para alcanzar la presidencia de la Junta de Extremadura. El discurso no es nuevo, es lo que ella ha defendido desde la campaña electoral; y tras ser preguntada por la posibilidad de un cambio de parecer para favorecer un posible acuerdo con la formación ultra, Guardiola ha respondido invitando a ver los pormenores del ese acuerdo cuando sea una realidad: "Cuando cerremos el acuerdo verán si mantenemos lo dicho o no", ha respondido, sin pronunciarse en ningún momento sobre la posibilidad de que haya integrantes de Vox en su posible gobierno o bien que el PP pueda apoyar algún puesto relevante en la Mesa de la Asamblea para la formación liderada por Ángel Pelayo en Extremadura. "El objetivo principal es conseguir lo que nos hemos comprometido desde el PP", ha dicho en referencia únicamente a cuestiones programáticas.

Lo que no duda es que habrá acuerdo y habrá nuevos pasos para alcanzarlo en los próximos días. El Partido Popular y Vox continuarán esta semana con las conversaciones para definir o permitir ese nuevo gobierno en Extremadura, según ha señalado Guardiola, aunque también ha dicho que la idea del PP es mantener los pormenores del diálogo "en la privacidad, por la importancia que tienen". "Espero que pronto podamos contaros el acuerdo al que hemos llegado, porque estoy convencida de que vamos a llegar a un acuerdo para acabar con políticas socialistas a ocupar los última puestos de cualquier ranking económico y social", ha respondido cuando se le ha preguntado por el alcance del diálogo en un acto en la Cámara de Comercio de Badajoz. "Espero que pronto podamos contaros el acuerdo al que hemos llegado porque estoy convencida de que vamos a llegar a un acuerdo", dice Guardiola sobre el diálogo con Vox Dentro de esa discreción con la que desde el PP trata cubrir el diálogo, la dirigente popular ha asegurado que lo que se ha puesto "siempre encima de la mesa" y lo que va a ser objeto de debate es el programa electoral. "Lo que hemos puesto sobre la mesa es el interés de los extremeños las 861 medidas" (de su programa) para "un acuerdo programático" que intentarán que sea "cuanto antes". Guardiola sólo admite una negociación programática "Yo no tengo pisa, tengo ganas, muchas ganas de ponerme a trabajar y de poner en marcha las medidas que hemos construido de la mano de los extremeños", ha aseverado antes de insistir una vez más en que el programa del PP es lo único que su partido ha puesto sobre la mesa para someterlo a negociación: "Los votantes de Vox van a estar de acuerdo con la mayoría de medidas que planteamos en nuestro programa. Estoy convencía de que el 90% de las medidas que planteamos son aceptadas", ha aseverado. La presidenta del PP no pone fecha a ese acuerdo aunque sí un horizonte temporal que ha situado previo a las elecciones generales del 23 de julio. No ha concretado sin embargo si ese acuerdo estará ya listo para el 20 de junio, que es la fecha en la que se constituirá la Asamblea de Extremadura y se conocerá, entre otros nombramientos, quién presidirá el órgano legislativo. "Espero que pronto podamos contaros el acuerdo al que hemos llegado porque estoy convencida de que vamos a llegar a un acuerdo para acabar con políticas socialistas a ocupar los últimos puestos de cualquier ranking económico y social", ha señalado. Hoy, los equipos del PP y de VOX hemos iniciado conversaciones para construir una alternativa que doblegue las políticas de la izquierda en Extremadura.

Mano tendida, sensatez y respeto a nuestros votantes. — 🇪🇸Ángel Pelayo🇪🇸 (@_Angel_Pelayo) 9 de junio de 2023 Guardiola se ha referido como "un encuentro cordial" a la primera reunión que ella y el secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, mantuvieron con los dos integrantes de Vox, entre ellos Ángel Pelayo, y ha respondido a las críticas portavoz de los socialistas, Soraya Vega, que este lunes ha hablado de falta de transparencia en la negociación entre PP y Vox. Se ha mostrado sorprendida por "que tengan tanta prisa los que han puestos las mismas soluciones durante años y ya hemos visto cuál es el resultado". "Las prisas no son buenas consejeras y lo importante es que sea un acuerdo bueno para los extremeños", ha lanzado a los socialistas.