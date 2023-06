El PSOE vuelve a pinchar a la líder del PP, María Guardiola, con los pactos: “A quien vive en la casa de los líos, que se aclare, que esto no es un juego”, ha dicho este lunes la portavoz de los socialistas, Soraya Vega, haciendo referencia a la necesidad de que llegue a un acuerdo con Vox cuanto antes para poder formar un gobierno en la región. “Necesitamos saber –ha añadido- qué va a pasar. Si PP y Vox se están sentando a hablar y que nos cuenten de qué están hablando, los extremeños necesitamos saber qué se negocia en este acuerdo”. Y le ha instado a que ese acuerdo, si tiene que llegar, lo haga cuanto antes: “Extremadura no se merece perderse en semanas en una especie de limbo político que no beneficia a nadie. Queremos saber cuánto tiempo tiene pensado mercadear con el gobierno de la Junta de Extremadura”.

El PP y Vox comienzan las negociaciones para "construir una alternativa" de gobierno en Extremadura Según publicó este diario este pasado viernes, los populares y la extrema derecha mantuvieron un primer encuentro para intentar llegar a un acuerdo para conseguir formar un gobierno de derechas en la región ese mismo día. Fue el líder de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, quien lo anunció a través de sus redes sociales: “Los equipos del PP y de VOX hemos iniciado conversaciones para construir una alternativa que doblegue las políticas de la izquierda en Extremadura. Mano tendida, sensatez y respeto a nuestros votantes” dijo a través de su cuenta de Twitter. Hoy, los equipos del PP y de VOX hemos iniciado conversaciones para construir una alternativa que doblegue las políticas de la izquierda en Extremadura.

Mano tendida, sensatez y respeto a nuestros votantes. — 🇪🇸Ángel Pelayo🇪🇸 (@_Angel_Pelayo) 9 de junio de 2023 Guardiola no se refirió a este encuentro, al menos públicamente. “Nos surge la duda de por qué se esconde la señora Guardiola. Cuando no hay transparencia hay opacidad es que hay algo que ocultar, ¿a cambio de qué están negociando?”, ha incidido Vega. Le ha pedido además que “no le dé vergüenza”, que “lo asuma” y que dé “más explicaciones” en lugar de “infundir miedo”, haciendo referencia a las declaraciones de la líder del PP sobre el peligro que corre la convocatoria del Perte de cuyos fondos depende la gigafactoría de Navalmoral de la Mata por las elecciones generales del 23 de julio. “¿De verdad se cree que estas inversiones dependen de un proceso tan democrático como es el de las elecciones? Dependen del trabajo que ha hecho el PSOE y de la estabilidad política. Desde el PSOE garantizamos que ni una sola de las inversiones está en peligro”, ha espetado. A la líder de los populares le ha recordado que “eso no es lo que necesita Extremadura”. “Lo que no puede hacer la derecha es infundir miedos y dudas y menos la persona que pretende gobernar Extremadura. Extremadura no necesita miedos, necesita certezas. Que nos diga cómo pretende gobernar y a cambio de qué porque los extremeños no se merecen este mercadeo clandestino”, ha agregado.