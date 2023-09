Javier López, cacereño en Marrakech: "Pensábamos que era una bomba"

"Estábamos en coche de camino al hotel, volvíamos de cenar de la medina y al llegar a una de las avenidas donde se encuentran varios restaurantes vimos a un montón de gente correr, salir por las ventanas, gritar...pensábamos que era una bomba o un ataque terrorista, no era normal. De repente el taxi empezó a moverse como si estuviera flotando y nos dimos cuenta de que era un terremoto. Fue todo muy rápido". Esta historia la cuenta Javier López, cacereño y subdirector del Geoparque de las Villuercas que se encuentra en Marrakech y vivió el momento del seísmo que, por el momento, se ha saldado con más de un millar de muertos.

"No éramos conscientes de lo que estaba pasando. Al menos de la magnitud. No nos dejaron subir a las habitaciones hasta las 5 de la madrugada, mientras tanto esperábamos en los jardines del hotel. Luego pudimos ducharnos y recoger algo de equipaje y a las siete ya estábamos de nuevo en la calle. No sabíamos si iba a haber réplicas y veíamos que el edificio estaba agrietado. Fue una situación complicada, hasta que no leímos las noticias no supimos que estábamos a un kilómetro de la zona más afectada de la ciudad y a 60 del epicentro". López habla en plural porque lleva desde el 5 de septiembre en la ciudad marroquí con compañeros de geoparques de todo el mundo. En estos momentos se está celebrando allí la Conferencia Internacional sobre Geoparques Mundiales de la UNESCO y sus actividades se alargan hasta el día 13.

"Nos sentimos seguros"

Justo cerca de las 18 horas de la tarde de este sábado les habían trasladado a carpas, alrededor de donde se celebran las conferencias, junto al palacio de congresos. "Estamos vigilados por las autoridades de Marruecos. Nos sentimos seguros. Podemos comer, hay wifi y con bastante protección. Por la noche volveremos a los hoteles", cuenta. "Yo regreso mañana. Si todo va bien a la hora de comer estaré en Cáceres. No por nada, tenía planificado el vuelo antes de lo ocurrido", cuenta al otro lado del teléfono.

El encuentro ha reunido a 1.500 personas de 60 países diferentes. Entre ellos, se encuentran compañeros de México y Japón, más acostumbrados a movimientos sísmicos, que confirmaron que este estaba siendo de grandes dimensiones. «Ves a la gente llorando, niños gritando, mujeres por las calles y personas en pijama o ropa interior por la calle, sirenas de bomberos y ambulancias a cada rato... impacta muchísimo. Algunos con los que viajo se alojaban en la medina y lo han pasado bastante peor que los que nos encontramos en hoteles de Guéliz --un barrio más europeo con grandes avenidas y edificios--», recuerda.

El cacereño había vivido terremotos en México, pero nunca algo así. "Sí que he estado presente en algún temblor en Ciudad de México, pero como esto jamás", relata. "Nos rodeamos de expertos en geología que nos tranquilizan al explicarnos que no creen que haya más réplicas".

Datos del Ministerio del Interior Marroquí

Cabe recordar que de acuerdo a un boletín de alerta sísmica difundido por el Instituto Nacional de Geofísica marroquí, el terremoto, de magnitud 7, sacudió la región septentrional marroquí de Marrakech y se produjo a las 23:11 hora local (00:11 GMT del sábado) a 8 kilómetros de profundidad. Tuvo su epicentro en la localidad de Ighil, situada 63 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech.

Las víctimas, según los últimos datos difundidos este sábado por el Ministerio del Interior marroquí, se registraron en una decena de provincias: Al Haouz, -al sur de Marrakech y cercana al epicentro-, con 542 fallecidos, seguida de Taroudant (321 víctimas mortales), Chichaoua (103 fallecidos), Ouarzazate (38), Marrakech (13), Azilal (11), Agadir (5), Casablanca (3), Al Youssufia (1) y en Tinguir (1).