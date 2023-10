El mundial de fútbol abre la puerta a agilizar el AVE de Madrid a Lisboa por Extremadura

España será sede del mundial de fútbol en 2030 junto a Portugal y Marruecos y tendrá partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay. Fue una de las principales noticias para el mundo del deporte de este pasado miércoles, pero también para Extremadura, pues puede convertirse en la clave para que finalmente llegue la alta velocidad a la región. Y es que el anuncio de esta competición convierte en un imprescindible la construcción del eje Madrid-Lisboa, que conectará ambas ciudades con un AVE en cuatro horas y media que pasará por Extremadura. «Lo del mundial es una de las principales esperanzas para acceder a las conexiones. El eje Madrid-Lisboa es imprescindible, sin este eje no se puede contemplar un mínimo plan de movilidad serio en la península ibérica», sostiene el presidente de la Plataforma del Corredor Sudoeste Ibérico, Antonio García Salas.

Europa exige de hecho que estas comunicaciones estén finalizadas en 2027, pues insta a que dos de las capitales con mayor flujo de viajeros (desde Madrid salen diariamente 40 aviones hasta la capital portuguesa) tengan una conexión mediante un tren electrificado por razones medioambientales, ya que va a ayudar a reducir las emisiones. En cambio el proyecto está enquistado en dos puntos: Portugal y Castilla-La Mancha. El que más retraso acumula es el del país luso, que no tiene decidido aún el trazado que tendría el tren. «El mayor cuello de botella ahora es cómo entra el tren en Lisboa», apunta García Salas.

Según explica, en la ciudad de Lisboa hay en estos momentos dos puentes, Vasco de Gama y 25 de Abril, pero ninguno de ellos tiene posibilidad de una conexión por tren. La única alternativa es construir otro y eso es lo que está ahora pendiente de aprobarse. «La alternativa que tienen es hacer un puente, el plan nacional ya lo contempla y además estaría unido con el aeropuerto», agrega Antonio García Salas. En cualquier caso insiste en que, si los trámites se agilizan, no habría problemas para que la alta velocidad estuviera operativa en 2027, o a más tardar en 2029. «No olvidemos que el tren Lisboa-Madrid-Sevilla se hizo en tres años», recuerda. Extremadura lleva tres décadas de retraso.

En Castilla-La Mancha

El otro punto encallado es Castilla-La Mancha, donde el proyecto de electrificación está aún en estudio informativo. «En España no debería haber problema si se toman las decisiones de manera correcta. Está atascado en Castilla-La Mancha que lleva tres años de retraso, pero una vez que haya una declaración de impacto ambiental no tendría por qué haber problemas», argumenta el presidente de la Plataforma Corredor Sudoeste Ibérico.

Y en ese trazado Madrid-Lisboa entra en acción Extremadura, donde parece que la situación está algo más avanzada, aunque la alta velocidad no termina tampoco de ver la luz. De momento por las vías extremeñas no circula ningún tren electrificado. Está terminado el tramo entre Badajoz y Plasencia y el compromiso era poner las catenarias en tensión este verano, pero las vías todavía no funcionan con electricidad, sino que por ellas circulan trenes diésel. Desde Adif afirman a este diario que «se están realizando las últimas pruebas y los últimos trabajos en el segundo tramo Peñas Blancas-Badajoz/Frontera Portuguesa», mientras «se prepara toda la documentación para que la examine la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, para que autorice la puesta en servicio». Pero el administrador de infraestructuras ferroviarias sigue sin dar una fecha concreta para su puesta en servicio.

Tramo Plasencia-Talayuela

En el tramo extremeño falta aún por terminar el trazado entre Plasencia y Talayuela, donde solo han concluido los tramos entre Talayuela-Arroyo de Santa María y Navalmoral de la Mata-Casatejada, pero restan aún por finalizar los de Arroyo de Santa María-Navalmoral de la Mata; Casatejada-Toril; Toril-Río Tiétar; Río Tiétar-Malpartida de Plasencia y Malpartida de Plasencia-estación de Plasencia. Para agilizar los trabajos, Adif ha iniciado la licitación para la instalación de las vías en esta zona, una vez que termine la construcción.

Desde la Junta de Extremadura advierten que instarán al Gobierno a que ese corredor Madrid-Lisboa sea una realidad cuanto antes. «Como el Gobierno presidido por María Guardiola ha venido recalcando en varias ocasiones, reclama al Ejecutivo central una conexión directa por alta velocidad entre Madrid y Lisboa, además de la conclusión de la línea Madrid-Badajoz. Y lo viene reclamando desde hace años, antes en la oposición y ahora desde el Gobierno de Extremadura. El anuncio de la celebración del mundial de fútbol 2030 en España refuerza aún más esa demanda que viene realizando la Junta de Extremadura», respondió ayer a este diario la Administración autonómica al ser preguntada por este asunto.

A este tema también se refirió el diputado por el PSOE en el Congreso, César Ramos, en sus redes sociales: «Es el momento de acelerar las obras pendientes de la alta velocidad entre Madrid y Lisboa por Extremadura. No hay tiempo que perder ni excusas, ya hemos perdido demasiado», manifestó. Y el expresidente de la Junta de Extremadura y ahora vicepresidente del Senado, Guillermo Fernández Vara: «Gran noticia para España y dentro de ella para Extremadura . El eje Madrid-Lisboa más necesario que nunca», escribió,

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, manifestó también ayer que espera que el mundial termine «empujando» para que el reto de la alta velocidad «no se dilate más». «Nadie podría entender que no respondamos al estímulo de que, ya para esa fecha, mucho antes sería lo deseable, Madrid, Talavera, Extremadura y Lisboa estén definitivamente comunicados por el AVE, tanto pasajeros, como mercancías».