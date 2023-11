Esta es la fecha de las oposiciones a más de 800 plazas de docentes en Extremadura

Ya hay fecha: el 22 de junio (sábado) se celebrarán las oposiciones de todos los cuerpos docentes en Extremadura, una fecha que se ha hecho coincidir en todas las comunidades autónomas. Será la primera vez que la región celebre el mismo día los exámenes tanto para Secundaria, como para Formación Profesional (FP) y maestros, ya que habitualmente se desarrollan en años alternos: uno, Secundaria y al siguiente, maestros.

No obstante esta convocatoria es diferente porque tiene carácter extraordinario, ya que se en marca dentro del proceso de estabilización, con el que se pretende reducir la temporalidad en las aulas. Las bases ya se publicaron en diciembre del 2022 pero este martes volverá a aparecer en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) con las modificaciones añadidas. Se mantiene lo esencial, que es el número de plazas que salen a concurso: 819. Secundaria es la que convoca más puestos (505), seguida de maestros (265) y por último los sectores singulares de FP (39), tal y como confirmó ayer la consejera de Educación, Mercedes Vaquera.

Lo que sí se modifican son los requisitos para las especialidades de Formación Profesional. Como ya se conocía, la prueba para todos constará de dos partes: el desarrollo de un tema y la presentación de una única unidad didáctica (lo habitual es que haya que presentar una programación de aula completa y después desarrollar una de las unidades que la misma contenga pero esta vez se flexibilizan los requisitos). Además, al tratarse de una oposición transitoria, los ejercicios no tendrán carácter eliminatorio.

La novedad que incluirá la convocatoria que se publique este martes en el DOE es la inclusión de la parte práctica para las especialidades de FP, que no se exigía en las bases conocidas el pasado mes de diciembre. El real decreto nacional que regula esta convocatoria de estabilización para los cuerpos docentes dejaba la decisión de incluir o no esta práctica a las comunidades autónomas y Extremadura ha optado por incorporarla, tal y como han hecho «todas» las comunidades autónomas, según reconocen desde la consejería de Educación.

El Ejecutivo autonómico ha optado además por incluir el ingreso y actualización de las listas de espera ordinarias y supletorias, por lo que «la provisión de puestos en régimen de interinidad se verá beneficiada con la incorporación de personas a las listas de todas las especialidades convocadas», añaden desde el departamento que dirige Mercedes Vaquera.

Los campus, como sede

La inscripción se abrirá en el mes de diciembre, tres meses antes de lo que suele ser habitual. La razón de este adelanto es que la consejería necesita conocer cuántas personas se presentarán a estas oposiciones para contar con el número suficiente de espacios, ya que se espera que sea multitudinaria. De hecho desde Educación se trabaja ya en la preparación de esta logística. Habitualmente las pruebas suelen desarrollarse en los institutos de Secundaria pero esta vez se está negociando con la Universidad de Extremadura (Uex) con la intención de que pueda prestar aulas en los diferentes campus, aunque no hay nada decidido aún. «Estamos viendo opciones. Dadas las fechas, queremos que estén en las mejores condiciones climatológicas y que los exámenes se desarrollen en edificios con aire y ventilación», puntualizó la consejera.

Los sindicatos piden que el plazo de inscripción se retrase. «Entendemos que tengan cierta prisa porque habrá un número importante de opositores, pero podría ser en febrero. Hay muchos opositores que ya se habían planificado con las fechas habituales y están pendientes de formación o titulaciones que no podrán aportar», reprocha Mercedes Barrado, de Csif. Desde esta organización sindical también critican que no se haya publicado antes una corrección de la convocatoria de diciembre de 2022 para incluir la prueba práctica en las especialidades de FP. «Han tenido un año», subraya.

Desde Pide, sindicato mayoritario en educación, también reclaman retrasar la inscripción a febrero y exigen que se retire la prueba práctica para todos los cuerpos. «Incluirlo ahora trastoca todos los planes de estudio a los opositores y además es un agravio comparativo con los compañeros de otros cuerpos», apunta el portavoz de este sindicato, Alfredo Aranda.

En cuanto a los años posteriores, no está nada decidido. Sí está claro que en 2024 no habrá convocatoria ordinaria de maestros, que tocaría por turno. Esta, de confirmarse finalmente, pasaría al 2025 y, por tanto, la ordinaria de Secundaria se haría en 2026. Aunque de momento habrá aún que negociar con sindicatos las especialidades y el número de plazas. No se descarta que, si el desarrollo de esta prueba conjunta de todos los cuerpos que se va a llevar a cabo el próximo mes de junio funciona correctamente, puedan aunarse en un futuro también las convocatorias ordinarias.