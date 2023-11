El PSOE habla de los presupuestos de la "mentira" y Unidas critica los "recortes"

Las nuevas cuentas de la Junta de Extremadura para 2024, registradas este miércoles en la Asamblea regional, no convencen a los partidos de la oposición. El PSOE considera que son los presupuestos de la "mentira" y lamenta que han sido diseñados por la derecha con "los secuaces de Abascal". Por su parte, Unidas critica los "recortes" de PP y Vox en unas "cuentas expansivas", en las que "hay un recorte bastante sensible en ayudas a la cooperación". No se han pronunciado este miércoles al respecto desde Vox, pues según han trasladado fuentes del partido a este diario, por respeto a los populares, con los que forman Gobierno, ofrecerán su valoración mañana jueves.

La inversión en Sanidad aumenta un 3,6% en los presupuestos de la Junta de Extremadura para 2024 El portavoz de Hacienda y Presupuestos del PSOE, Jorge Amado, ha manifestado que, al contrario de lo que hacía el PP cuando estaba en la oposición, los socialistas no van a "salir corriendo" a registrar una enmienda a la totalidad sin habérselos leído detenidamente. En su intervención, ha considerado que estos presupuestos no los han elaborado los extremeños, ni ha sido un proceso participativo. “Los han elaborado exclusivamente la derecha y extremaderecha”, ha apostillado. El socialista ha afirmado que estos no son unos presupuestos históricos, como asegura el Ejecutivo, ya que no son los que más crecen, al indicar que en 2023 el incremento fue del 11% frente al 4,4% para 2024. Ha prescisado que estos aumentan por las políticas que ha desarrollado el PSOE en la Moncloa y en Extremadura. A su vez, Amado ha planteado que en "qué cabeza cabe que los extremeños pidan eliminar la gratuidad de los comedores escolares u otorgar privilegios fiscales a solo 1.200 ricos para que las clases medias tengan que pagar esta factura". Por su parte, la portavoz de Unidas, Irene de Miguel, ha criticado que los presupuestos contemplen "recortes" en cuestiones tan sensibles como la cooperación al desarrollo, a su juicio, un "peaje" que les hace pagar Vox, un partido que "ya ha demostrado en numerosas ocasiones que tiene cero empatía por los que peor lo pasan, por los que más lo necesitan. Ha censurado además que no haya dinero para la universalidad de la gratuidad de los comedores escolares, pero "sí lo hay para hacer negocio con la educación", mostrándose en desacuerdo con "la privatización de la educación de 0 a 3 años". Desde la coalición tampoco están de acuerdo con unas medidas fiscales que ha calificado como "injustas y poco redistributivas", como la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. "Son propuestas fiscales que solo benefician a los que más tienen, que son regalos fiscales para los ricos y que derivarían en recortes en nuestros servicios públicos", ha asegurado De Miguel.