Vox aplaude la "reducción drástica" del dinero destinado en las cuentas a la cooperación

El portavoz del grupo parlamentario Vox, Óscar Fernández, ha trasladado este jueves la "satisfacción" de su partido con los presupuestos de la Junta de Extremadura para 2024, que se registraron ayer en la Asamblea regional, al considerar que estos "llevan un marcado acento Vox", pues en el documento se recogen "muchos de los puntos" de su programa electoral y del acuerdo de gobernabilidad con el PP. Son las primeras cuentas en las que la formación de Santiago Abascal participa por primera vez como miembro del Gobierno autonómico.

"Estamos muy contentos por todo lo que se ha incluido, pero evidentemente no ha sido todo, porque al final ha sido una negociación entre dos partidos diferentes, aunque en muchas cosas coincidimos, no solo en los 60 puntos del acuerdo. Algunas cuestiones no se han incluido, pero se incluirán más adelante o se discutirán", ha manifestado en rueda de prensa el diputado, que no ha querido aclarar si presentarán enmiendas parciales al proyecto de ley durante la tramitación parlamentaria. Ha asegurado que estos presupuestos "van a desbloquear a Extremadura".

Cooperación y sindicatos

Fernández ha aplaudido que se haya empezado a "eliminar el gasto superfluo", pues "hay muchísimo y estamos especialmente satisfechos por estos primeros pasos". En este sentido, ha destacado la "reducción drástica" del dinero destinado a la cooperación internacional. "No entendemos cómo podemos estar endeudándonos para llevar unos recursos fuera cuando los extremeños necesitan estos recursos, unos extremeños que en muchos casos están cerca de la exclusión y con unos niveles de renta que no les permiten vivir con dignidad", ha manifestado.

En concreto, la partida destinada a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid) se ha visto reducida en un 26% en los presupuestos para 2024 con respecto al presente ejercicio, al pasar de 12,7 millones de euros a 9,4 millones. En esta línea, el diputado de Vox también se ha mostrado satisfecho de la reducción del 10% en las aportaciones a los sindicatos y a la patronal. En concreto, el pago por la participación institucional para CCOO, UGT y la Creex se reduce de 633.923 euros a 569.700 en cada caso.

A juicio de Fernández, la bajada de las cuantías destinadas a cooperación para el desarrollo y a los agentes sociales ejemplifican lo que para su partido son gastos superfluos que se deben reducir progresivamente. "Son dos ejemplos prácticos que hemos venido subrayando desde que tenemos representación parlamentaria en Extremadura por lo que ahondaremos en ellos en lo que queda de legislatura", ha apuntado.

El diputado ha señalado que por primera vez hay una partida en los presupuestos destinada a atender "a todas las víctimas de violencia". "No se detrae ningún tipo de recurso para las víctimas de violencia contra la mujer, pero en este tipo de partidas sí se incluyen por primera vez la violencia contra niños, ancianos o contra hombres", ha indicado. También ha mostrado su satisfacción por la inclusión de medidas dirigidas al apoyo de la natalidad y de la familia, pues para su partido es un asunto "troncal".

Otras de las medidas que cuentan con dotación presupuestaria, y de las que están "especialmente orgullosos", son la rebaja del IRPF, la eliminación del impuesto del patrimonio y ahora también del tributo de sucesiones y donaciones. "Los extremeños ya van a poder heredar las casas de sus padres cuando fallezcan sin tener que pagar un peaje en modo de impuesto a la administración socialista", ha apostillado. A esta ha añadido la cuota cero para autónomos, el aumento del gasto en agricultura, en infraestructuras, en políticas de empleo y emprendimiento de los jóvenes.

Por otra parte, Fernández ha puesto el foco en el aumento de la inversión para sanidad y educación, al considerar "troncales" estas materias. "Creemos que se ha llegado a un buen acuerdo y se van a dotar de manera contundente", ha apostillado. De las partidas en el ámbito sanitario, a Vox les resulta "especialmente satisfactorio el haber creado una ayuda para los enfermos de ELA, a los que el Gobierno nacional ha dejado totalmente de lado".

De la consejería de Gestión y Desarrollo Rural, que está en manos de Vox, el portavoz ha destacado la creación de dos centros de trabajo para el Plan Infoex, en Don Benito y Deleitosa, la renovación de la flota de vehículos de los bomberos, así como la elaboración de un plan forestal de Extremadura. En este departamento se recoge "el apoyo claro y expreso" al fomento de la cultura taurina, con una dotación de 700.000 euros, un 800% más. "Creemos que Extremadura tiene un potencial económico con la tauromaquia y queremos explotarlo", ha afirmado.