El cantante Iván Sevillano Pérez, conocido como Huecco, nacido en Plasencia y criado en su juventud entre el barrio madrileño de Campamento (Aluche) y Extremadura, siempre ha demostrado su compromiso con las causas justas y con la región, de la que conserva sus raíces.

Lo volvió a demostrar este viernes cuando respondía en la red social X, antes conocida como Twitter, a un post de este periódico en el que se informaba de que la alta velocidad tardará en llegar a Extremadura, como mínimo, un año más.

Su mensaje, precedido por tres emojis de la risa, fue: "... Y si fuera un año más. Somos el último pelillo de la punta de la cola del ratón de España. Alta velocidad es a la que prometen y prometen y vuelven a prometer. Mi Extremadura querida es el estercolero de las excusas y promesas incumplidas durante décadas con el tren", afirmó.

La alta velocidad tardará al menos otro año más en dejarse notar en un ahorro de tiempo en los trayectos en tren. La infraestructura ferroviaria extremeña acaba de sufrir un nuevo compromiso incumplido pues ayer acabó noviembre y la electrificación del tramo Badajoz-Plasencia no ha comenzado a funcionar. Es el tercer incumplimiento para la puesta en servicio de este trazado, ya que primero se anunció que estaría durante el primer semestre de este año, después se retrasó al verano y más tarde al mes de noviembre. Se espera que se lleve a efecto en un breve espacio de tiempo pero de momento ni Adif, ni Renfe ni el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanzan una nueva fecha.

No obstante, aunque la electrificación entre en funcionamiento, Extremadura no notará prácticamente nada. Es decir, aunque puedan ya utilizarse las que serán las primeras vías de alta velocidad de la región, de momento todo seguirá igual pues no se podrá alcanzar la velocidad que permite esta nueva infraestructura y para lo que fue de hecho construida. La razón es que sigue contando con el sistema de seguridad propio para las vías de tren convencionales, que impide superar los 200 kilómetros por hora. Los Alvia diesel, que son los que se circulan ahora, solo pueden alcanzar 180 km/h. Una vez que se active la electricidad serán estos mismos los que se sigan utilizando, pero a partir de entonces pasarán a tener tracción eléctrica, con lo que podrían llegar a circular a 220; no obstante, al mantenerse el antiguo sistema de seguridad, esa velocidad se quedará en los 200 km/h.