Isa Hernández nació en Cáceres (1995), pero su pasión por la comunicación le llevó hasta Madrid, donde estudió periodismo. Sus ganas de «hacer cosas» y su «afición al baloncesto» la llevaron a retransmitir partidos en Canal Extremadura, Marca y webs especializadas en baloncesto. Y se le debe dar bien porque desde hace dos años es la responsable de redes sociales de la liga ACB, conocida por motivos de patrocinio como Liga Endesa, primera categoría del baloncesto profesional en España.

Desde bien pequeña es aficionada al baloncesto y estudiaste periodismo porque le encantaba comunicar . ¿Qué significa para usted trabajar en la primera liga del baloncesto mezclando sus dos pasiones?

Me dicen hace 10 años que iba a estar donde estoy y me parecería un sueño imposible de conseguir. De pequeña, mi padre me llevaba al multiusos recién estrenado a ver los partidos de Cáceres en ACB y he vivido siempre de cerca el baloncesto de mi ciudad. Eso al final lleva a que cuando empiezas a tener esas oportunidades de escribir un poco de deportes, quieres que te manden a cubrir partidos desde la cancha. Ahora mismo, lo vivo desde dentro, contando la realidad de cada cancha. De hecho, se me sigue poniendo la piel de gallina cada vez que entro en una.

¿Diría algo malo de dedicarse a lo que a una le apasiona?

Sí, que lo peor de que tu pasión se convierta en tu trabajo es que llega un punto en el que la línea de lo que es pasión y lo que es trabajo se diluye y al final toda tu vida se acaba convirtiendo en trabajo.

Recientemente se han publicado los gráficos de vuestro crecimiento en redes sociales. En un año, habéis crecido un 50%, con un aumento de 19.000 seguidores. ¿Cuál es el secreto?

Entender que el baloncesto tiene que ser mucho más que lo que pasa en los 90 minutos en la cancha. Todo lo que rodea a la competición, es lo que verdaderamente nos hace grandes incluso a veces más que los propios equipos o jugadores. El secreto es poner al aficionado en el centro del contenido hasta acabar convirtiéndolo en un sujeto activo de todo lo que publicamos. Creo que ese crecimiento viene por abrir un poco la mente y combinar entretenimiento con baloncesto y ahí es donde se nos abre un abanico de vías diferentes para acercar la competición al consumidor.

¿Cómo lo hace para coordinar contenidos dirigidos tanto para el que va a informarse como para el que va a entretenerse?

Consiste en escuchar y entender que tanto el aficionado, como el consumidor de redes, estamos en constante cambio. Al final el contenido que demanda una semana, no se parece en absoluto al contenido que demanda la semana siguiente. En ACB hemos entendido que no existe una Biblia para estrategias de contenidos, sino que tenemos que estar en proceso de escucha contante para lograr entender qué demanda la gente, siendo humildes en ese sentido. Hay que tener la capacidad de entender que si algo no funciona, por mucho esfuerzo que le hayamos puesto, es porque la gente no lo está demandando.

Como creadora de contenidos, ¿cómo lo hace para resurgir a la afición tras un mal resultado deportivo?¿Cómo se comunica una derrota?

Nosotros tenemos que hacer el ejercicio de vivir con 18 realidades completamente distintas, que son nuestros 18 equipos y todos ellos pasan por balances deportivos mejores y peores. Nuestro trabajo consiste encontrar elementos que trasciendan a los propios resultados deportivos y que para la gente siga siendo importante independientemente del momento que esté pasando el equipo. Algo que puede parecer tan simple como las mascotas de los equipos, lo hemos convertido casi en una institución. Los himnos también, y cada vez más equipos se animan a tener el suyo propio. Yo creo que son elementos que crean identidad y dan un valor añadido incluso en aquellos momentos en los que deportivamente las cosas no van tan bien.

El crecimiento de ACB se ha hecho muy notorio sobre todo en Tik Tok. ¿Qué ha supuesto la creación de esta plataforma?

A nosotros nos ha supuesto la chispa definitiva para dejar volar toda esa creatividad que puedes tener ahí apartada porque no sabes si es la línea editorial que tienes que seguir. Yo creo que en el momento en el que Tik Tok apareció en nuestras vidas, se nos abrió una ventana llena de posibilidades para volvernos más locos de lo habitual. Aquí nos consume un entorno completamente diferente porque es la red social en la que encontramos un público más joven y en la que tenemos un público femenino más amplio. En Tik Tok no existe una diferenciación tan grande entre chicos y chicas a la hora de consumirlo y eso también nos permite tener un tono distinto y que mucha gente encuentre en nosotros un paraguas que le llegue, le guste y le divierta. Además, también ha afectado al resto de redes sociales porque ha permitido que nos atrevamos con las otras plataformas a hacer muchas más cosas trayendo un aire fresco muy importante.

Como creadora de contenidos, ¿Cómo ve el surgimiento de la Inteligencia Artificial? ¿Es una amenaza real o una herramienta más ?

Justo este año nuestra campaña principal de temporada es ‘Aquí nada es artificial’ en la que el concepto era que la IA ya está en absolutamente todo, pero en el deporte hay emociones y determinadas situaciones personales y colectivas que se generan en las gradas y que no se pueden predecir ni siquiera con IA. Desde mi perspectiva es una herramienta más y terminaremos integrándola en flujos de trabajo. Para mí nunca va a sustituir a una mente pensante, pero seguro que automatizará procesos que hasta ahora generan mucho dolor de cabeza y nos dejará tiempo para pensar. No hay nada que me guste más en mi trabajo como es pararme a pensar y a crear, que es en lo que el ser humano marca la diferencia de la Inteligencia Artificial.

A pesar de haberse marchado hace tantos años de la ciudad, ¿sigue siendo una aficionada del Cáceres Ciudad del Baloncesto?

Mucho más de lo que me gustaría porque tengo el corazoncito muy débil de tantas emociones que me hacen pasar, pero sí sigue siendo importantísimo para mí porque es el club que hizo que a día de hoy me guste el baloncesto. Siempre va a ser súper especial para mí y va a tener el hueco más privilegiado en mi corazón de aficionada de baloncesto.