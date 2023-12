Renfe prueba la catenaria hasta Monfragüe para ampliar el trayecto en tren electrificado

«Es un hito histórico, no tengo ninguna duda, porque llegamos con 120 años de retraso a la primera implantación de la electricidad del tren en España». Lo dice Antonio García Salas, portavoz de Sudoeste Ibérico en Red, sobre el estreno del tren electrificado en Extremadura este pasado domingo y en alusión a las declaraciones que realizó el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre este hecho en redes sociales. Concretamente, este pasado domingo, cuando Extremadura estrenó la tracción eléctrica, manifestó en ‘X’: «Hoy es un día histórico. Sin actos inaugurales, ha prestado servicio el primer tren electrificado en Extremadura. Es un paso hacia una dignificación del transporte ferroviario en esa comunidad, que vendrá seguido de otros muchos. Gracias a quienes hicieron esto posible». A pesar de que de momento no se ha puesto en servicio la electrificación en todo el tramo concluido; es decir, de Monfragüe a Badajoz, sino solo entre la capital pacense y la cacereña.

La previsión, según ha confirmado a este diario el diputado socialista por la provincia de Cáceres y portavoz del área de transportes en el Congreso, César Ramos, es que «en los próximos días» el Alvia pueda circular entre Badajoz y esa localidad del norte cacereño conectado a la electricidad. Aunque no concreta exactamente la fecha, ni siquiera si será antes de que comience el próximo año. Por ahora esta tracción eléctrica solo podrá utilizarla el Alvia, pues el resto de trenes que prestan el servicio ferroviario en Extremadura no están preparados para circular con electricidad. Por tanto, de momento, esta mejora solo afectará a un convoy en la región, que cada día realiza el trayecto de ida y de vuelta a Madrid desde Badajoz.

Se prueba el pantógrafo

Lo que está haciendo ahora Renfe es probar la conexión eléctrica en el tramo situado entre Cáceres y Monfragüe. El problema es que, más allá de la estación de la capital cacereña el pantógrafo, que es el aparato que se sube y se baja desde el tren hasta la catenaria para dar electricidad al convoy, tiene que activarse y desactivarse con este en marcha , pues entre Cáceres y Monfragüe, donde termina por ahora esa red eléctrica, el tren no realiza parada en ninguna estación. «El pantógrafo tiene que subir y bajar con el tren en marcha y eso es lo que están probando. Entendemos que hasta que no lo tengan bien probado no se abrirá este tramo; será cuestión de días», explica el responsable del sector ferroviario de CCOO, Miguel Fuentes, aunque de manera oficial no se les ha comunicado nada ni desde Renfe ni desde el Ministerio.

Fuentes puntualiza, no obstante, que el hecho de que el pantógrafo se tenga que activar con el tren en marcha no es algo que solo ocurra en Extremadura, sino que se trata de «una técnica habitual». Lo que ocurre es que, según explica, «no se trata solo de apretar un botón»; por tanto, si no se afina bien se corre el riesgo de que si termina la catenaria y el aparato sigue activado podría saltar «20 metros por encima de la catenaria».

Hoy el Alvia S-730 circula por primera vez en modo eléctrico por Extremadura. Salida de Mérida del tren procedente de Madrid con Destino Badajoz pic.twitter.com/soeWSJ7Olr — Leo Iglesias (@Leoigle07) 10 de diciembre de 2023

Ya hay tren electrifica, pero por ahora este hito solo supone un ahorro de dos minutos en el trayecto, que llegará a los cuatro cuando se circule con tracción eléctrica hasta Monfragüe, ya que de momento el Alvia solo puede alcanzar los 200 km/h (ya circulaba a 180 km/h). Esto ocurre porque se mantiene todavía el sistema de seguridad antiguo, que solo permite llegar a esa velocidad. Para alcanzar los 220 km/h que permite el Alvia es necesario primero instalar el nuevo sistema (conocido como ERTMS), que no se espera para antes de un año. A lo que se une además que esa velocidad máxima no se puede alcanzar en todo el trayecto, sino solo en algunos tramos pues en otros la vía sobre la que circula el tren sigue siendo todavía la convencional.

Sin noticias del Avant

Tampoco se concreta cuándo se incorporarán el nuevo Alvia y el Avant (este puede circular los 250 km/h) comprometidos por Renfe. El diputado socialista César Ramos insiste en que debe ser la Junta de Extremadura la que lo solicite a través de una reunión con el responsable del transporte ferroviario: «Que el consejero salga de la trinchera y pida una reunión con Renfe. Renfe no puede traer esos trenes sin haber pactado antes los servicios con la Junta», reitera.

En este sentido el portavoz de Sudoeste Ibérico en Red, Antonio García Salas, reclama que ese nuevo Alvia que se pretende poner en servicio no se utilice para sustituir al Talgo, sino que se aproveche para incorporar un viaje diario entre Badajoz y Madrid. «Permitiría adelantar el primer viaje de por la mañana con salida desde Badajoz, tener otro tren que salga a mediodía y otro que regrese a Extremadura más tarde que ahora, lo que supondría mejorar el viaje y permitiría aprovechar más el tiempo en Madrid», sostiene García Salas.

Extremadura ha estrenado el tren electrificado, pero todavía queda un largo camino hasta que el viaje a la capital española pueda realizarse al completo por tracción eléctrica. El tramo entre Monfragüe y Talayuela, ya en construcción, se prevé que esté terminado como máximo en 2027. Y fuera de la región extremeña, sobre el trazado entre Oropesa y Humanes, ya se están dando pasos con concursos de licitación. Según Antonio García Salas, portavoz de Sudoeste Ibérico en Red, también «podría estar en 2027». Aunque antes debe despejarse el problema de la Declaración de Impacto Ambiental en Toledo.

PP: «Es insuficiente, se ahorran 4 minutos»

El PP considera «muy insuficiente» el primer tramo electrificado entre Badajoz y Cáceres. El portavoz del grupo popular en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, afirma que «no se puede considerar como hito histórico, cuando se acortan cuatro minutos el trayecto» e insta al ministro de Transportes, Óscar Puente, a que conteste a la petición de una reunión con Guardiola.

PSOE: «Es histórico, pero no nos conformemos»

El Grupo Parlamentario Socialista celebra la puesta en marcha de la «tan esperada» electrificación en el tramo de Plasencia a Badajoz, un hecho que es «el impulso para conseguir por fin avanzar en la alta velocidad en Extremadura». El portavoz de Transportes de este grupo en la Asamblea, Juan Ramón Ferreira, asegura, no obstante, esto «no nos debe dejar en el conformismo». A esto también se ha referido el secretario general del PSOE en la provincia de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en la reunión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Provincial. se ha mostrado “contento”, pero ha indicado que va a seguir peleando para que se complete la conexión Navalmoral-Madrid y la electrificación sea completa; también para que se materialice la unión ferroviaria de Plasencia con Salamanca y la conexión de la región con Portugal hasta Lisboa. “Que tenía que haber llegado mucho antes pues claro que sí, pero hay motivos para estar contentos. Yo creo que lo importante es que las instituciones, las administraciones públicas se pongan de acuerdo, sean exigentes y que entre todos los que somos responsables en las instituciones rememos a favor de los ciudadanos, a los que nos debemos”, ha aseverado.

Vox: «Si fuera hace 20 años sí sería un hito»

El Grupo Parlamentario Vox considera que «no hay absolutamente nada que celebrar» con la puesta en servicio del primer tren electrificado en Extremadura. En opinión del portavoz de este grupo en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, recrimina que si esto hubiese pasado hace 20 años entonces «sí sería un gran día».

Unidas por Extremadura: «Solo hay media línea electrificada»

El diputado de Unidas por Extremadura en la Asamblea, José Antonio González, señaló que el primer viaje electrificado ha llegado «décadas tarde». Sostiene que no hay «mucho que celebrar», en referencia a que solamente hay «media línea electrificada», y con la otra parte, desde Plasencia a Madrid «con un futuro incierto».