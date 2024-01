«En Semana Santa tenemos un incremento de abandonos de las mascotas que fueron regaladas en navidad», lamenta Isabel Alcalá, presidenta de la Asociación cacereña para la Protección y Defensa de los Animales. Es por ello que las distintas asociaciones y protectoras en defensa de los animales de Extremadura denuncian el hecho de «utilizar como regalo a un ser vivo».

La fundación Affinity en su estudio ‘Él nunca lo haría 2023’ confirma que en 2022 las protectoras españolas recogieron más de 288.000 perros y gatos al año. Esto supone una media de 33 animales cada hora, 790 al día y 24.000 cada mes. Si bien en verano aumenta el porcentaje de gatos recogidos debido a su reproducción estacional, la recogida de perros se mantiene durante todo el año alcanzando picos durante las vacaciones de Semana Santa y la época estival. En Extremadura un elevado porcentaje de estos abandonos se producen al finalizar la temporada de caza, en la que animales que dejan de servir a su dueño terminan en la calle.

Además, este estudio desvela que el 12% de los animales fueron abandonados debido a la falta de interés por la mascota. «Es por ello que regalar animales en Navidad puede ensanchar la lista de mascotas sin un final feliz. En estas fechas preferimos que no se adopte para evitar que venga de vuelta», explica María Salud Mateos Mateos, presidenta de la Asociación Protectora de Animales y Plantas El Refugio de Plasencia. «Una mascota requiere tiempo, esfuerzo y dedicación durante muchos años», por lo que pide «responsabilidad» para todos aquellos que hayan decidido regalar un animal este 6 de enero. En cuanto a los datos de abandonos, durante el 2023 El Refugio recogió un total de 137 animales en Plasencia.

En Cáceres, la presidenta de la protectora tampoco da animales en Navidad debido a que «no es el mejor momento». «Cuando adoptas a un perro, no debes hacerlo en un periodo vacacional porque no es realista. Ahora vuelves al trabajo, los niños al colegio y te encuentras con un problema», advierte Alcalá. Además, un elevado porcentaje de los perros que se abandonan no tienen ni diez meses. «Cuando deja de ser un cachorro, termina la diversión y empieza el abandono».

El más afectado, el gato

Los gatos son los animales más vulnerables al abandono y muchos llegan ya heridos o enfermos a las entidades responsables, de hecho, un 12% acaba muriendo sin el calor de una familia. «Este año está siendo terrible, nos llaman desde todas partes de Extremadura», asegura Alcalá. Por ello pide «mayor control» a las administraciones. En Extremadura se aprobó la Ley de protección animal en el año 2002, pero 22 años más tarde, no existe un reglamento para ella. «En su tiempo se habló de ayudas para las protectoras pero todavía no hemos visto ni una subvención de la Junta. Para toros y caza sí, pero para ayudar a animales, no», denuncia.

Si algo bueno trae la Navidad para las entidades responsables en el cuidado de animales en la región, es la solidaridad en estas fechas tan señaladas. «La gente ha mandado más donativos: comida, mantas, productos de limpieza, dinero para ayudar a las clínicas, ...», reconoce Mateos. Y es que aunque la cifra de abandono animal no baje con el paso de los años, las redes sociales han ayudado a que haya más concienciación sobre el tema. «Ahora es más llamativo, se denuncia públicamente y la gente está totalmente en contra de ver animales maltratados y abandonados. En general hay más empatía», explica por su parte la presidenta de la protectora de Cáceres. «Notamos que en los últimos años la gente opta por adoptar antes que por comprar y esto ya es un gran paso», añade.

Por otro lado, Carmen Vega, presidenta de SOS Perros Badajoz, lamenta la situación que están viviendo actualmente en la ciudad. Esta asociación no cuenta con un espacio propio en el que atender a todos los perros que se encuentran. A cargo de las donaciones que les llegan sostienen a 12 perros en distintas residencias. «No logramos hacer más de dos adopciones al año debido a que todos los que tenemos están etiquetados como Perros Potencialmente Peligrosos (PPP) y esto conlleva tener una licencia, ir atado y llevar bozal. Tenemos algunos que llevan más de diez años en residencias y es triste pensar que van a morir sin una familia que les acoja».

En Badajoz, actualmente no se está cubriendo los mínimos que exige la ley con respecto al mundo animal, que otorga la responsabilidad de la recogida de animales a los distintos ayuntamientos, haciéndoles responsables del problema de salud pública y seguridad vial que puede conllevar no contar con este servicio. El pasado 9 de octubre, el ayuntamiento acabó el contrato que tenía con Clinivex y actualmente la ciudad más grande de Extremadura se encuentra sin servicio de atención y sin recogida de animales vivos. Una situación denunciada por todas las asociaciones que, sin ánimo de lucro, se preocupan por la situación de todos los animales sin hogar.