Unos 1.500 docentes evaluarán a los 16.000 opositores de Educación

Mientras esto se produce, la administración está trabajando también en la conformación de los órganos de selección que evaluarán a los opositores. Y ante el elevado número de solicitantes, las necesidades son mucho mayores que en un proceso ordinario. De momento, Educación ya ha constituido tres comisiones de baremación en Badajoz, Mérida y Cáceres (que son las encargadas de baremar los méritos) en lugar de una sola en Mérida, que es lo habitual en un proceso ordinario. Y también requiere duplicar esfuerzos para conformar los tribunales de oposición, que son aquellos que corrigen los exámenes y evalúan la fase de oposición. Si habitualmente en un proceso selectivo ordinario rondan los 120 tribunales, en esta oposición extraordinaria de estabilización se requieren más del doble. «Prevemos entre 275 y 300 tribunales», señalan fuentes de Educación a este diario.

Este número supone movilizar a entre 1.375 y 1.500 personas (todas deben ser funcionarios docentes) para integrar esos tribunales, ya que cada uno está formado por cinco miembros (un presidente, un secretario y tres vocales), sin tener en cuenta que también se debe seleccionar personal suplente por si falla alguno de los titulares. La llamada de Educación para esta tarea es de obligado cumplimiento, aunque bien es cierto que existe una serie de razones por las que los seleccionados podrían quedar absueltos de esta tarea. Para ello se abrirá un plazo una vez que la consejería publique en el Diario Oficial de Extremadura en los próximos días los listados de las personas candidatas tras el sorteo numérico celebrado ayer. Habitualmente los miembros de los tribunales pertenecen a la provincia en la que se celebra el examen de cada especialidad, aunque los sindicatos recuerdan que si no hay efectivos suficientes se puede tirar de la otra provincia incluso recurrir a otra comunidad.

También señalan que el número de aspirantes por tribunal no debería exceder de las 60 personas, al tratarse de un proceso que en esta ocasión no es eliminatorio, por lo que todos los opositores pasarán por las dos fases de la oposición: un examen escrito y la defensa de una unidad didáctica.

«No se puede sobrecargar a los tribunales aunque el proceso selectivo sea más sencillo este año y no debe exceder de los 60 aspirantes por tribunal», señala Alfredo Aranda, vicepresidente de PIDE, que reconoce que no todos los docentes quieren formar parte de los tribunales porque «la responsabilidad es muy grande», añade.

Desde el sindicato CSIF precisan, además, que la resolución publicada el 15 de enero por la que se regula la constitución y funcionamiento de los órganos de selección no ha pasado por la Mesa Sectorial de Educación. «No ha sido negociada previamente con los sindicatos y era fundamental que pasara por mesa porque influye en las condiciones laborales de los trabajadores», señala Mercedes Barrado, presidenta de CSIF Educación Extremadura. Entre otras cuestiones, tanto a Aranda como a Barrado les preocupa que el abono de las sesiones de trabajo se haga bien y convenientemente «porque siempre se tarda en abonar». CSIF ha solicitado a la consejería más información sobre los conceptos de dicho abono «porque no se sabe cuáles son».

La Inspección de Trabajo obliga a que las aulas de examen no superen los 27 grados

La Consejería de Educación está buscando espacios que reúnan las condiciones necesarias para poder desarrollar las oposiciones docentes. Entre esas necesidades está que las aulas no deben superar los 27 grados de temperatura durante la realización de las pruebas, tal y como recoge el requerimiento que la Inspección de Trabajo ha remitido a la consejería tras la denuncia formulada por el sindicado ANPE ante la situación de las últimas oposiciones de 2023, celebradas también en el mes de junio. Esta situación y el volumen de aspirantes supone un trabajo logístico extra a la administración que no descarta ampliar las sedes de las oposiciones a otras ciudades más allá de Cáceres y Badajoz. «Tiene que buscar espacios climatizados o en su caso centros educativos que tengan unas condiciones de mayor confort térmico o acondicionarlos de alguna manera, porque si no la administración se puede encontrar con reclamaciones por la temperatura», advierte Alfredo Aranda, de PIDE.