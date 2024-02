Las oposiciones docentes de junio ya tienen llenos hoteles de Cáceres y Badajoz

«Es un clásico, siempre que hay oposiciones, sobre todo las de educación, los establecimientos se llenan el día antes y se reserva con mucha antelación. Tenía que haber oposiciones todos los años y no cada dos», ironiza Jesús Clemente, presidente de la Asociación Empresarial de Alojamientos Turísticos de Badajoz y director del Hotel AC en la ciudad. Su establecimiento es uno de los que ya está al completo para la noche del 21 de junio, el día antes de las pruebas. «Dos semanas después de anunciarse la fecha ya lo tenemos todo reservado. Los opositores son muy previsores, no quieren quedarse sin habitación y se apresuran a reservar aunque no sepan la sede exacta del examen, aunque siempre hay algún rezagado», añade.

Unos 1.500 docentes evaluarán a los 16.000 opositores de Educación Y en esta ocasión, no iba a ser menos, especialmente cuando se trata de unas oposiciones docentes históricas no por el número de plazas ofertadas (819), sino por el volumen de inscritos. El que comenzará el 22 de junio es un proceso selectivo extraordinario hecho a medida para facilitar la estabilización de los aspirantes que llevan años siendo interinos y por eso, además, se han convocado por primera vez conjuntamente los dos cuerpos, maestros y profesores. También será más sencillo y ágil que un proceso ordinario lo que ha llamado a otros muchos aspirantes a acceder por primera vez a la docencia y convertirse en interinos. Y todo eso ha hecho que se hayan inscrito para participar en este proceso selectivo más de 16.000 aspirantes. En realidad el numero concreto de solicitudes recibidas es de 16.143, aunque bien es cierto que hay aspirantes que podrían haberse inscrito en dos especialidades distintas. Sedes sin confirmar Las pruebas selectivas se reparten habitualmente en las ciudades de Cáceres y Badajoz y aunque ya está confirmado oficialmente la provincia de examen de cada especialidad, todavía no se conocen las sedes exactas en las que se celebrarán los exámenes, pero los opositores prefieren no arriesgarse. De hecho, en las oposiciones de Secundaria del año pasado, cuando había menos de la mitad de solicitudes que este año, hubo dos especialidades docentes que realizaron sus ejercicios fuera de Cáceres y Badajoz, concretamente en Mérida (la especialidad de Cocina y Pastelería) y en Miajadas (Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios). Y este año podría repetirse la situación en el caso de algunas especialidades ante la concentración de aspirantes, según estiman los sindicatos. Pero no hay nada confirmado hasta el momento y los opositores no quieren arriesgarse. «Aunque luego tengan que cancelar, prefieren reservar y evitar quedarse sin habitación. Incluso hay gente que nos pide que le metamos en la habitación a algún otro cliente que vaya también a las oposiciones para compartir los gastos», señala Alejandro Picardo, vicepresidente de la Asociación Empresarial Cacereña de Hostelería y Turismo (Aecahtur) y también director del Hotel Extremadura desde hace más de dos décadas. En su establecimiento las reservas para la noche del 21 de junio ya superan el 80%. «Siempre hay gente que espera un poco, pero es un día que al final se llena, como pasa en otros eventos como algunos conciertos ya anunciados o con otras oposiciones como las de enfermería del SES. Todas estas citas programadas puntuales generan mucho movimiento y provocan una subida en toda la ciudad», dice Picardo, que señala que esta avalancha supone también una subida de los precios. «Se mueven en función de la oferta y la demanda, si van creciendo las reservas los precios van cambiando», apunta el vicepresidente de Aecahtur. «Entre todos los establecimientos, Cáceres cuenta con unas 2.000 habitaciones y con la previsión de gente que hay se llenaría hasta Malpartida y el Casar». Tranquilidad y adelantar el desayuno El cliente opositor mira el bolsillo pero también la comodidad. «Hay gente que insiste en que sean habitaciones tranquilas, alejadas de los ascensores... Buscan calma y poco ruido. Si acaso bajan a cenar temprano algo rápido y ligero y si nos lo piden intentamos adelantar la hora del desayuno, aunque con los nervios no todos acaban desayunando», apunta Picardo. Las peticiones se repiten prácticamente en todos los hoteles de ambas ciudades, muchos de los cuales ya están también a rebosar para el 21 de junio. En la ciudad de Cáceres, son varios los establecimientos que ya han colgado el cartel de completo, como en el Hotel Alcántara: «No nos queda nada. En cuanto se conoce la fecha de las oposiciones la gente empieza a llamar y reserva con meses de antelación para esa noche, es raro que se queden también el sábado», apunta la recepcionista del hotel, Gema González. Ocurre lo mismo en el Hotel AHC, el más próximo al IES Universidad Laboral, sede habitual de las oposiciones docentes. «Estamos completos desde antes de que empezara el año, aunque siempre se suele producir también alguna cancelación. Es lo normal, cuando hay alguna cita multitudinaria, llenamos las 114 habitaciones», cuenta desde la recepción Roberto Arias. Más oferta hotelera En el Hotel Los Naranjos hay habitaciones disponibles, pero ya pocas. «Para ese día estamos casi llenos, al 80%, pero se acaba llenando siempre», apunta Maxi Rodríguez. Y los rezagados también pueden anotarse el Hotel Neptuno, que aunque no abre su lista de reservas para junio hasta el mes de marzo, el recepcionista José Iglesias admite que están recibiendo muchas llamadas de opositores. Además, en el Hotel Ágora hay plazas disponibles todavía. «Hay en torno a un 40% reservado, pero a medida que se acerque la fecha nos iremos llenando, siempre ocurre», destaca la responsable del hotel cacereño, Claudia Ríos. En Badajoz, por su parte, ya no hay plazas disponibles tampoco en el Hotel Río. «Estamos llenos para esa noche desde antes de las navidades», dice la directora Esther Silvero. Aunque ese fin de semana comienza la feria de Badajoz, las reservas principalmente se deben «claramente» a las oposiciones. «La feria también influye, pero en ese caso las reservas se hacen con menos antelación», añade. En el centro de la ciudad pacense, todavía quedan habitaciones libres en algunos establecimientos como el Hotel Cervantes:«No estamos completos, pero están llamando muchos opositores preguntando y suele ser habitual que se llenen las 38 habitaciones cuando hay oposiciones», advierte la encargada, Eva Martínez.