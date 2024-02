Envision empezará las obras de la gigafactoría antes de junio

Las obras de la gigafactoría de Navalmoral de la Mata comenzarán antes del mes de junio. Según confirman desde Envision, la empresa que lidera el proyecto con Acciona Energía, están aún pendientes de cerrar varios acuerdos comerciales con las marcas a las que venderán sus baterías, una negociación que se lleva a cabo directamente desde Asia, ya que el grupo tiene su sede principal en Shangái. Y hasta entonces no empezarán los trabajos de ejecución.

De momento, Mercedes-Benz ha sido la única que ya ha anunciado que usará en sus modelos eléctricos baterías de la fábrica morala. Hay más contactos avanzados pero la multinacional prefiere no adelantar más nombres para no entorpecer los convenios. Lo que sí está claro es que este proceso no se demorará mucho en el tiempo, pues el deseo es que la construcción de los cuatro edificios que albergarán los trabajos de producción se inicie «cuanto antes». El objetivo marcado es, de hecho, empezar «en el primer semestre del 2024», antes del mes de junio. La ejecución se prolongará durante dos años y medio aunque se espera que la planta pueda empezar a producir a finales del 2026.

«Es un mercado en profundo cambio y evolución», subrayan desde Envision, lo que explica la dificultad para cerrar acuerdos. Por lo demás, la multinacional china está preparada para desembarcar en Extremadura: «El proyecto está listo y tenemos la financiación. Estamos deseando comenzar, pero dependemos de terceros», agregan desde la empresa. En esa financiación se encuentra la ayuda de 300 millones de euros que han recibido del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC). De ellos, 200 millones llegarán en forma de subvención y los otros 100 millones se concederán como un préstamo. La inversión total que prevé Envision en Navalmoral es de 1.000 millones de euros.

Desde octubre

La convocatoria para acceder a esa ayuda del PERTE se abrió el pasado verano (Envision fue una de las primeras empresas en presentar la documentación) y en septiembre Industria hizo pública una propuesta de resolución provisional favorable. La confirmación definitiva se conoció el pasado 30 de octubre. Y a día de hoy, casi cuatro meses después, la multinacional sigue negociando con los futuros compradores que incorporarán en sus vehículos las baterías extremeñas. Es un paso imprescindible, pues es lo que va a permitir a la empresa dar salida a su producción.

El proyecto lleva ya casi medio año de retraso, ya que el objetivo inicial era comenzar la construcción de la planta el pasado mes de septiembre, una vez que Industria diera el visto bueno a la ayuda financiera. Tal y como publicara este diario, la empresa ya ha empezado a formar a ingenieros en la fábrica que tiene en Manchester (Reino Unido), con el objetivo de que puedan gestionar ellos la filial morala o bien encargarse de formar a los trabajadores que presten aquí sus servicios.

Además la multinacional también tiene puesto el foco ahora en cualificar al resto de la plantilla, que estará formada por 800 personas, en su mayoría trabajadores de logística y producción que se encargarán del mantenimiento de la planta. Su función será principalmente la de controlar permanentemente el funcionamiento de la maquinaria para evitar que se puedan producir parones en la producción y que podrían suponer pérdidas millonarias. Esta formación se lleva a cabo en la región, de la mano con la Junta de Extremadura a través de nuevos ciclos de Formación Profesional.