La campaña de las primarias del PSOE extremeño se enturbia en su recta final

La campaña de las primarias del PSOE ya comenzó tensa. El hecho de que Miguel Ángel Gallardo anunciara su intención de presentarse como candidato a sustituir a Guillermo Fernández Vara en noviembre, antes incluso de que se anunciasen las fechas del proceso, no gustó al aparato del partido. Tampoco a sus adversarios: Lara Garlito y José María Vergeles, que lo criticaron. Este último quedó finalmente fuera de las primarias al no conseguir el número suficiente de avales.

Aún así, la tensión ha seguido creciendo en las redes sociales entre los garlistas y los gallardistas. Y esto quedó patente en el debate celebrado este pasado lunes, donde los reproches entre ambos, Gallardo y Garlito, fueron la tónica dominante los 50 minutos que duró.

Y la tensión continúa. Este miércoles se trasladó de nuevo a las redes sociales. ¿La causa? Una publicación de Facebook del presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex), Manuel José González Andrade, en la que subió una fotografía de Lara Garlito junto a él y al actual delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana. En el texto escribió: «Gracias José Luis por tu compromiso siempre. Gracias por comprometerte con este proyecto».

Poco antes de esta publicación el propio Quintana, también a través de las redes sociales, en este caso X (antes Twitter), había advertido que no se iba a posicionar: «Creo que me he ganado el derecho de no tener que opinar públicamente sobre mis preferencias en este proceso», dijo.

Las críticas hacia uno y otro no se hicieron esperar. Es el caso del alcalde de Mérida Antonio Rodríguez Osuna que acusó a González Andrade de mentir. Otros, salieron en defensa de Vara, pues opinan que todo esto está enturbiando la imagen del partido la campaña en su recta final.

Las votaciones tendrán lugar este sábado en Mérida.