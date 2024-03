Más de 23.700 beneficiarios del bono social térmico no han recibido toda la cuantía

Más de 23.700 beneficiarios del bono social térmico aún no han recibido el importe total de esta ayuda que se concede a los consumidores más vulnerables para el pago de los gastos ocasionados por el uso de la calefacción y el agua caliente. La Agencia Extremeña de la Energía (Agenex) tiene contemplado en su plan de trabajo para 2024 la agilización de los pagos pendientes, que en su mayoría no han podido hacerse efectivos por "no disponer de datos correctos en los números de cuenta".

La directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura, Raquel Pastor, detalló ayer en comisión parlamentaria que el nuevo Gobierno regional se ha encontrado con 7.145 pagos pendientes relativos a 2021, de 2022 casi 8.000 y en 2023 un total de 8.629. El organismo público en materia energética contará con la ayuda de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) para tratar de localizar a los beneficiarios y que estos puedan recibir esa ayuda "lo antes posible".

En este sentido, indicar que el bono social se creó en 2018 a través de un real decreto destinado a afrontar la pobreza energética en los consumidores vulnerables. Los beneficiarios del bono térmico son los consumidores que ya se benefician del bono social de electricidad porque son las propias compañías las que facilitan a Agenex la relación de usuarios que son candidatos a esta otra ayuda.

Cabe destacar que Pastor dio a conocer esta situación en su respuesta a una pregunta sobre el plan de trabajo de Agenex formulada por el PSOE, cuyo diputado Alfonso Beltrán pidió al Ejecutivo autonómico que lleve a cabo un esfuerzo por fomentar estas actuaciones en los municipios de la región pues «los ayuntamientos son los que más carencia tienen a la hora de afrontar proyectos energéticos, de energía renovable».

Por otra parte, la directora general avanzó que durante este año la agencia tiene previsto asistir técnicamente en 133 auditorías energéticas en centros educativos y continuar igualmente el encargo de fomentar la eficiencia energética e implementación de energías renovables, como instalaciones fotovoltaicas, en edificios públicos. Asimismo, indicó que se realizarán 32 auditorías integrales en hospitales y residencias de mayores, principalmente.

En esta línea, Pastor anunció que otra de las actuaciones previstas es convocar subvenciones para el fomento de las comunidades energéticas, al considerar que estas se configuran como «un modelo fundamental para aportar beneficio social y económico a las empresas y beneficiarios para que ahorren en sus facturas». Para ello, dijo que previamente «hay que agilizar los procedimientos administrativos» que tienen, porque se han encontrado con 11.000 expedientes que tramitar.