Llegan las primeras multas de 1.000 euros a los agricultores extremeños por las protestas

La delegación del Gobierno en Extremadura ha comenzado a enviar multas de 1.000 euros a los agricultores extremeños por las protestas de las últimas semanas. Para tratar este asunto, la Plataforma para la Defensa del Campo ha registrado este jueves un escrito en el Ayuntamiento de Mérida solicitando una reunión con el delegado del Gobierno en Badajoz, José Luis Quintana, en el marco de una concentración en la plaza de España de la capital extremeña en la que participan en torno a medio millar de trabajadores del campo, 1.500 y 100 tractores, según la organización.

Juan Miguel Moreno, un agricultor del municipio de Riolobos (Cáceres), ha asegurado a este diario que ha recibido una sanción de 1.000 euros por duplicado "simplemente" por manifestarse en el cruce de la A-66 con la A-1. "No tuvimos ningún encontronazo con las fuerzas y cuerpos de seguridad porque somos pacíficos, se nos ha sancionado por el simple hecho de defender nuestros derechos e intereses", ha señalado. "Se nos hace trabajar con unas condiciones que nadie más reúne y no podemos luchar con los precios de otros países, no tenemos ni para comer", ha lamentado.

Otro de los agricultores que ha sido multado es Rubén Rodríguez, también de Riolobos, a quien le ha llegado una multa de 1.000 euros por "cortar la autovía A-66 y hacer disturbios, aunque disturbios no hubo ninguno, ni se quemaron ruedas ni nada". "La denuncia me llegó hace unos 10 días, la he recurrido pidiendo las pruebas que tienen contra mí", ha explicado, al tiempo que ha asegurado que le consta que "hay bastantes más" compañeros que están recibiendo sanciones por las protestas.

Convocatoria pacífica

La convocatoria se ha desarrollado de manera pacífica, si bien, el tono de la protesta ha subido significativamente cuando los participantes han avanzado hacia el vallado ubicado frente a las puertas del consistorio emeritense, protegido por un amplio dispositivo de la Policía Nacional. Han dedicado una sonora pitada al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, a quien le han pedido que saliera a recibirles después de que este anunciara multas a los tractoristas que entraron en la ciudad durante una de las jornadas de movilización.

El regidor municipal ya se ha pronunciado a primera hora de la mañana sobre este asunto, afirmando que apoya las reivindicaciones de los agricultores, además de asegurar que desconoce el número de sanciones que se han interpuesto y que estas son de tráfico. "Nos ha tildado usted de delincuentes y nos ha amenazado con seguir denunciándonos, ¿cree usted que así se solucionan los problemas: con amenazas, insultos e injurias?", le han preguntado a través de un manifiesto. "Escuche con atención nuestras reivindicaciones y luego decida si se une a nosotros o se sigue manteniendo en frente", han recalcado.

Gema Asensio, una agricultora de la zona del Alagón, ha sido la encargada de leer un manifiesto, en el que reivindican "la defensa de todo el medio rural, el mantenimiento de las zonas rurales, de los pueblos y de sus habitantes". "Es la agricultura y ganadería la que vertebra el territorio y fija población en las zonas rurales, somos los verdaderos ecologistas", han defendido. "Queremos que la sociedad consuma nuestros productos saludables, sociales, sostenibles y con un estricto control de producción y trazabilidad", han destacado.

En esta línea, el colectivo ha señalado que no pueden aceptar la entrada de productos de terceros países en los que "se emplean sustancias nocivas, dumping social, sin controles sanitarios ni trazabilidad, lo que les permite obtener unos costes de producción infinitamente más bajos que los nuestros provocando una inaceptable competencia desleal y poniendo en serio riesgo la salud de los consumidores". Tras registrar el documento en el consistorio, los manifestantes tenían pensando trasladarse a pie hasta la sede de la Consejería de Agricultura.