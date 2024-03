La Junta de Extremadura dice que su propuesta de festivos, que suprime el Martes de Carnaval, busca favorecer el turismo

La Junta de Extremadura busca favorecer el turismo con su propuesta de calendario laboral para el año 2025, que suprime el festivo autonómico del Martes de Carnaval por el lunes 13 de octubre para habilitar un puente en el Pilar. "Se trata de un borrador con una propuesta que tiene que pasar todavía por Consejo de Gobierno", insisten fuentes de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital.

El borrador del calendario laboral para 2025 se publicó el pasado viernes en el Portal de Transparencia de la Junta y durante los próximos 15 días estará en plazo para recibir alegaciones. La propuesta del Ejecutivo de María Guardiola suprime finalmente el Martes de Carnaval y habilita como festivo autonómico el lunes 13 de octubre, al caer el Día del Pilar en domingo. "El objetivo que se persigue con la propuesta de hacer un día festivo más, con motivo del puente del Pilar, es aumentar las pernoctaciones en Extremadura", insisten desde el departamento que dirige Guillermo Santamaría.

Así, los dos festivos autonómicos del próximo año serán el 8 de septiembre, Día de Extremadura, y el lunes 13 de octubre. A estos hay que añadir todos los festivos nacionales y los otros dos de carácter local que habilita cada municipio y que los ayuntamientos deben comunicar a la Junta antes del 15 de septiembre.

De esta forma, las fiestas laborales que serán retribuidas y no recuperables en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2025 serán las siguientes:

1 de enero, Año Nuevo.

6 de enero, Epifanía del Señor.

17 de abril, Jueves Santo.

18 de abril, Viernes Santo.

1 de mayo, Fiesta del Trabajo.

15 de agosto, Asunción de la Virgen.

8 de septiembre, Día de Extremadura.

12 de octubre, Fiesta Nacional de España (pasa al lunes 13)

1 de noviembre, Todos los Santos.

6 de diciembre, Día de la Constitución Española.

8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, Natividad del Señor.

Polémica en los municipios

El Martes de Carnaval ya era festivo local en ciudades como Mérida o Badajoz y los socialistas consideraron el año pasado "un acierto" extenderlo al ámbito autonómico debido a los datos de asistencia y participación en los diferentes eventos que se celebran en la región en estas fechas, además de ayudar en la conciliación ya que ese día tampoco hay colegio.

No obstante, la decisión nunca estuvo exenta de polémica, sobre todo en aquellos lugares en los que la celebración del Carnaval no está tan arraigada. Y este año aún con más motivo: para que el pasado 13 de febrero pudiera ser fiesta autonómica, se suprime el puente del Día de Extremadura, ya que el 8 de septiembre cae en domingo y no se pasará al lunes.

Ahora, todo apunta que esa polémica continuará, pues por ejemplo ya desde el Ayuntamiento de Mérida se había pedido a la Junta que el Martes de Carnaval se mantuviera como festivo autonómico.