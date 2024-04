¿Vuelve el debate sobre el peaje en las autovías? Así piensa el ministro de Transportes

El ministro de Transportes, Óscar Puente, abre de nuevo la polémica del pago de peaje en las autovías, cuyo mantenimiento corre, hoy en día, con cargo a los impuestos ciudadanos. Si bien asegura que, a día de hoy, el Gobierno de Pedro Sánchez no contempla el establecimiento de peajes por ahora, sí admitió que la reflexión sobre cómo afrontar su mantenimiento es una cuestión “pendiente” en España, ya que habría que decidir entre impuestos o peaje. En una comparecencia pública este miércoles se ha mostrado tajante: “Las carreteras no son gratis: o bien se pagan por los usuarios o bien con los impuestos de todos”, al tiempo que invitó al resto de fuerzas políticas a “reflexionar” sobre la cuestión. Una reflexión que, a juicio del ministro, debería iniciarse toda vez que el Gobierno desarrolla desde 2018 una política de liberalización de autopistas que afecta ya a mil de los 2.500 de la red española. En sus redes sociales Puente ha matizado horas después que con sus palabras no pretende reabrir la polémica y ha apelado a “pensar como país” en un llamamiento al consenso.

Pero el ministro se muestra partidario de una regulación cuando llegue el momento. Puente opina que si el mantenimiento se realiza, como ahora, mediante impuestos “se seguirán dando situaciones muy injustas” y puso como ejemplo “un camión que viene de Alemania a su paso por los distintos países de la Unión Europea pague por usar las vías, pero cuando llega a España circula gratis”.

¿Cuánto costaría a los extremeños desplazarse por sus carreteras?

Aunque el ministro se ha esforzado en contener el debate, la pregunta inevitable vuelve a las mentes de los conductores. En el caso de los extremeños, ¿cuánto habría que pagar, llegado el caso, en una comunidad donde el transporte ferroviario es claramente deficitario?

Este año de 2024 deberían haber entrado en vigor los peajes en autovías siguiendo las previsiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas en 2021 para financiar de esa manera el mantenimiento de las infraestructuras. Posteriormente, Moncloa negoció con Europa la demora de esa imposición, a cambio de potenciar el transporte público renovable, es decir, el ferrocarril. Extremadura, sin embargo, mantiene su mayor volumen de tráfico principalmente en las autovías que atraviesan la región, puesto que el tren actual no es competitivo y las obras de modernización para la introducción de Alta Velocidad aún tienen por delante, como mínimo, seis años para mejorar definitivamente el servicio.

Y sobre cuánto tendría que pagar alguien solo por transitar por Extremadura, los cálculos los realizó en su día la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex), quienes defienden que el peaje debería de costar entre 3 y 5 céntimos por kilómetro, con el fin de cubrir el déficit de 8.000 millones de la conservación de las carreteras.

Con arreglo a esas cuentas, desplazarse de Cáceres a Plasencia, costaría 80 céntimos, 1,60 euros diarios céntimos por viaje si el trayecto es entre Badajoz a Mérida es decir 1’3 euros ida y vuelta. Al mes se convertirían en casi 50 y más de 30 euros, respectivamente. Eso, en usos regionales en la A-66. La otra autovía importante, la unión con Madrid a través de la A-5 vendría a costar 14 euros con arreglo a las tarifas, por ahora, solo teóricas.