La Junta lamenta las "expectativas infundadas" en los funcionarios sobre el alcance del fallo de los interinos

El director general de Función Pública, Domingo Jesús Expósito, ha lamentado este miércoles las "expectativas infundadas que se están creando en muchos empleados públicos respecto al alcance real" de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que insta a hacer fijos a los interinos para evitar el abuso que sufren estos trabajadores en las entidades públicas. Ha puntualizado que la contratación de estos empleados "no es de aplicación directa", como se está demandando desde algunos sectores.

"No debemos alentar esos discursos de que el TJUE convierte con carácter automático un empleado temporal, sin pasar por un proceso de selección (basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad), en un empleado fijo o indefinido", ha detallado Expósito en respuesta a una pregunta formulada sobre este asunto por parte del diputado de Unidas Por Extremadura José Antonio González, en la comisión parlamentaria del ramo.

La Junta de Extremadura ya anunció que no aplicaría este fallo al defender que «cumple con su responsabilidad como administración en este tema» y que continuaría, por tanto, con el desarrollo de los procedimientos de consolidación y estabilización ya en marcha. Tras analizar la sentencia, el Gobierno regional entendía que esta contemplaba «que la conversión en fijos puede constituir medida, no que deba», además de que esta afectaba solo al personal laboral, no funcionarial.

En esta línea, el director general ha señalado que se trata de "una sentencia concreta que versa sobre unos supuestos concretos" para combatir la contratación abusiva, motivo por el cual "preocupa que se dé esa extensión a supuestos de funcionarios interinos". También ha indicado que responde a "una cuestión de ordenamiento jurídico interno", que incumbe a los tribunales nacionales competentes.

En relación con los procesos de estabilización puestos en marcha precisamente con el objetivo de "reducir la temporalidad", ha destacado que están trabajando "intensamente", en estrecha colaboración con las organizaciones sindicales, para "sacar la totalidad de las plazas que son consolidables y de las que se tiene constancia". A su vez se prevé "cumplir los plazos" para que a 31 diciembre se pueda determinar una reducción drástica de la temporalidad.

Por su parte, el parlamentario de Unidas ha coincidido con Expósito en que esta sentencia ha generado "un nivel de incertidumbre importante" entre el funcionariado, por lo que ha reclamado a la Junta que realice "un diagnóstico preciso" de la situación después de que el tribunal europeo haya dicho que las medidas aplicadas para evitar el abuso de la temporalidad "no son suficientes".

