Extremadura apremia al Gobierno a abordar ya financiación autonómica

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha apremiado al Gobierno a convocar ya a las comunidades para la reforma del sistema de financiación autonómica y ha criticado que Pedro Sánchez "no proponga absolutamente nada" en este sentido. "No sabemos cuál va a ser el alcance y las condiciones de la cesión de impuestos, ni cómo va a ser la nivelación, no tenemos ni un solo dato", ha señalado Guardiola en el pleno de la Asamblea, donde también ha vuelto a criticar la ausencia de presupuestos del Estado.

La jefa del Ejecutivo se ha pronunciado así en respuesta a una pregunta del diputado socialista José María Vergeles, que ha criticado que el pasado febrero el PP auspiciara a los grupos parlamentarios a firmar "con urgencia" una declaración institucional conjunta cuando la intención es esperar a conocer la propuesta del Gobierno para sentarse a hablar con los grupos parlamentarios.

"Desde el PSOE nunca encontramos la urgencia de firmar, siempre encontramos que era necesario firmar, pero nunca la urgencia. Debido a que era urgente firmar esa declaración, todo lo que pudimos negociar fue un intercambio de documentos", ha afeado Vergeles a la presidenta. "La declaración era urgente porque tenía que convencer usted a los de su partido, tenía que hacerse valer ante los suyos", le ha recriminado a Guardiola para después recordarle que sus únicos "aliados" en este tema serán los grupos de la oposición, no el resto de las comunidades gobernadas por el PP, cuya realidad poco tiene que ver con la extremeña.

Posición común

Ante los argumentos de Vergeles, Guardiola se ha preguntado si es que el PSOE "se ha echado atrás" en la firma de esa declaración y ha justificado que la urgencia venía motivada en la necesidad de que Extremadura contara con una posición común ante la "multilateralidad" que requiere este debate. "Los míos son los extremeños, esos son los míos. Los suyos son los de su partido", ha reprochado a Vergeles.

En este punto, Guardiola ha recordado que la financiación autonómica es "un asunto de Estado", que afecta a todos los españoles y que debe abordarse en una conferencia de presidentes y el consejo de política fiscal y financiera, frente a los "privilegios, pactos fiscales injustos y condonaciones a la carta que se están planteando". "A eso también obedece la urgencia", ha señalado.

Guardiola está "deseando reivindicar aquello que le corresponde a Extremadura": que se garantice la suficiencia en la financiación de los servicios, para lo que considera que se deben tener en cuenta variables como la extensión territorial, el envejecimiento de la o la escasa densidad de población.

