Cinco viajes al día conectarán Badajoz y Madrid por tren este año

Lo anunció hace una semana el presidente de Renfe, Raül Blanco, durante una comparecencia en Madrid junto al ministro de Transporte, Óscar Puente. Extremadura tendrá una tercera frecuencia en Alvia S-730 a lo largo de este año y esto supondrá que Badajoz y Madrid (y los destinos intermedios) estarán conectadas por tren con cinco viajes diarios de ida y vuelta, en lugar de los cuatro que tienen actualmente. Así lo confirma a este diario Renfe, dado que en el anuncio público no se especificó si ese nuevo servicio sustituiría o no a alguno de los que se prestan en la actualidad. «La idea es sumar, no sustituir», precisan.

Esta nueva frecuencia se pondrá en marcha a lo largo de este año, pero todavía no tiene fecha concreta ni se conoce cuál será el horario del quinto viaje. Se anunciará, cuentan, una vez concluyan las obras previstas en mayo en las estaciones de Mérida, Aljucén y Cáceres, que mantendrá cortado el servicio ferroviario durante un mes en estos puntos.

Lo que sí está claro es que ese tercer viaje en Alvia y el quinto diario permitirá aumentar en 3.600 plazas adicionales cada semana la oferta para unir ambas capitales, como explicó el ministro de Transportes el pasado viernes. «Las 3.600 plazas adicionales salen de la siguiente operación: 257 plazas que tiene el Alvia multiplicado por dos viajes (ida-vuelta) y siete días a la semana. Si fuese sustituir un tren por otro, no supondrían tantas plazas adicionales», señalan desde Renfe.

Actualmente hay cuatro frecuencias diarias entre Badajoz y Madrid: uno es un Alvia (parte de la región a las 7.17 horas), otro el Intercity (17.36 horas) y otros dos servicios se realizan en trenes regionales S-599 (salen de Badajoz a las 11.56 y a las 14.20 horas). Pero durante el próximo mes de junio el Intercity será sustituido por un segundo Alvia que llegará a la región tras la redistribución de los recursos ferroviarios por la llegada de los nuevos trenes Avril a Galicia y Asturias y que, por ahora, mantendrá el mismo horario. n