Diez ciclos de Formación Profesional están en el punto de mira de Educación

Educación tiene en el punto de mira 10 ciclos de Formación Profesional (FP) que cuentan con menos de seis alumnos, por lo que el próximo curso se suprimirán si no alcanzan una media de entre 8 y 10 estudiantes. De esta forma lo ha señalado este viernes a preguntas de los medios la consejera del ramo, Mercedes Vaquera, quien ha explicado que por debajo de ese número su mantenimiento resulta "inviable", por lo que se estudiaría la implantación de otros ciclos que pudieran tener más demanda y "arraigo" en la zona.

La responsable del departamento educativo ha reconocido que por un "error interno" de la consejería se ha enviado a los centros la oferta formativa que incluye estas supresiones en localidades como Alburquerque, Cabeza del Buey, Montánchez o Monesterio, si bien, ha querido matizar que no se ha firmado aún ninguna resolución al respecto. "Hay que entender que con un número mínimo de alumnos no se puede mantener", ha manifestado, antes de cifrar en 198.000 euros el coste de cada uno de estos cursos.

"Abrimos el período de admisión e inscripción, si en septiembre tienen el número mínimo para poder mantener ese ciclo, nosotros lo mantenemos", ha recalcado Vaquera, quien ha incidido en que, de entrada, todos los centros afectados tienen la opción de ofertar inicialmente ese ciclo. "Nosotros no queremos cerrar nada, ni líneas, ni ciclos, pero con un número de alumnos mínimo no se puede mantener", ha subrayado. "No hablo de rentabilidad en ningún momento, que la educación no tiene que ser rentable, tiene que ser viable, socialmente también", ha apostillado.

