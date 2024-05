Extremadura oferta más de 24.800 plazas de FP para el próximo curso

Extremadura ofertará más de 24.800 plazas de Formación Profesional (FP) para el curso 2024/2025 y todos los ciclos, 567 en total, se impartirán bajo la modalidad dual: alternarán la formación en el centro educativo con la actividad productiva en la empresa. Se estrenarán 41 nuevas titulaciones, entre ellos dos que se imparten por primera vez en Extremadura: Auditoría Energética y Documentación y Administración Sanitaria. Además, también a partir del próximo curso será posible cursar dobles grados y se implantará la FP para alumnos con necesidades específicas.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, y el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, han presentado este miércoles la nueva oferta de FP de Extremadura, que cuenta con una inversión total de 97 millones de euros y se ha configurado "para garantizar que el sistema educativo, en todas sus etapas, se oriente a la empleabilidad". "No podemos consentir que las empresas no encuentren trabajadores cualificados y que los alumnos cualificados no encuentren su lugar en el sistema productivo de Extremadura", ha señalado Vaquera.

Ambos consejeros han destacado la colaboración de sus departamentos a la hora de elaborar un mapa de FP que responda de manera "coordinada y coherente" a las demandas del sistema educativo y productivo para evitar la fuga de los jóvenes y al mismo tiempo, garantice el acceso a la formación "en todos los puntos de Extremadura". Así, para el próximo año se ofertarán un total de 24.834 plazas de FP y las estimaciones de Educación apuntan que podría haber hasta 1.585 matriculaciones más que en el curso actual.

Los alumnos tendrán a su disposición 711 acciones formativas para elegir, "todas adaptadas al tejido productivo extremeño": 567 ciclos de FP básico, medio y superior; 22 cursos de especialización (los llamados máster de FP) y 122 itinerarios para lograr certificados de profesionalidad. En el curso 2024/2025 el cien por cien de la oferta de FP en Extremadura será dual, frente al 42% actual, y para facilitar la participación de las empresas se simplificarán los trámites administrativos: en lugar de firmar convenios con cada centro de trabajo para que los alumnos puedan realizar sus prácticas, la Junta hará un convenio marco para que puedan adherirse al programa.

Necesidades de Envision

Como ejemplo de esa necesaria coordinación entre el sistema educativo y productivo, Santamaría y Vaquera han destacado que el nuevo mapa de FP se ha elaborado teniendo en cuenta las necesidades de empleo de la fábrica de baterías de Envision en Navalmoral de la Mata. Para dar respuesta a su demanda inicial de 300 empleos, se han implantado cuatro nuevos ciclos de FP en Navalmoral de la Mata y Plasencia; tres cursos de especialización en Badajoz, Mérida y Zafra, y dos certificados de profesionalidad en Fregenal de la Sierra y Plasencia.

Así, en el IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata se impartirán ciclos de grado básico y medio de Electricidad y Electrónica e Instalaciones Eléctricas y Automáticas, un grado superior de Automatización y Robótica Industrial y un tercer ciclo, también de grado superior, en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. Vaquera ha destacado que estos dos grados superiores tendrán turnos de mañana y tarde "para poder contar con más profeisonales". En el curso 2024/2025, esta oferta se completará con otro grado superior en Mecatrónica Industrial.

Igualmente, en septiembre se van a implantar dos cursos de especialización que no pudieron arrancan en 2023 por falta de alumnos: Digitalización del Mantenimiento Industrial en el IES Ciudad de Badajoz y el IES Sáenz de Buruaga de Mérida, y Fabricación Inteligente en el IES Cristo del Rosario de Zafra. Por su parte, Santamaría ha explicado que se crearán también el certificado de Gestión y Supervisión de Montaje de Sistemas de Automatización Industrial en los IES Eugenio Hermoso de Fregenal y Virgen del Puerto de Plasencia; y el certificado de Montaje y Mantenimiento de Sistemas de Automatización Industrial en el IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata y Virgen del Puerto de Plasencia. "Van a servir para cubrir la demanda de perfiles que tiene el proyecto de Envision en su arranque y otros empresarios que están en las cercanías de estos institutos", ha destacado.

567 ciclos de FP

Con respecto a la oferta de los ciclos, Vaquera ha explicado que se incluyen 41 nuevas titulaciones, entre las que ha destacado dos que se imparten por primera vez en Extremadura: Auditoría Energética (curso de especialización) en el IES San Roque de Badajoz y Documentación y Administración Sanitaria (grado superior) en el IES Javier García Téllez de Cáceres. A ellas se sumará, en el curso 2025/2026, Química y Salud Ambiental (grado superior) en el IES San José de Badajoz.

Con respecto a los dobles grados, otra de las novedades de este año, se van a implantar seis títulos adicionales: "con una matrícula se pueden obtener dos títulos en tres cursos", ha destacado Vaquera. Se trata de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Desarrollo de Aplicaciones Web (grado superior) en el IES Albarregas de Mérida; Administración y Finanzas y Asistencia a la Dirección (grado superior), en el IES Ágora de Cáceres, y Producción Agropecuaria y Producción Agroecológica (grado medio y con carácter experimental) en el IES Antonio de Nebrija de Zalamea de la Serena.

En cuanto a la FP con necesidades específicas, que también se estrena en el curso 2024/2025, contará cuatro itinerarios formativos de grado básico a grado medio, dos en cada provincia, y el alumno que quiera acceder va a tener garantizada su matrícula desde el primer curso, sin necesidad de volver a pasar por el proceso de admisión al superar el primero. Son Mantenimiento de Vehículos y Electromecánica de Vehículos Automóviles en el IES Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros; Fabricación y Montaje y Mantenimiento Electromecánico en el IES Sáenz de Buruaga de Mérida; Electricidad y Electrónica en el IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata; y Peluquería y Estética junto con Estética y Belleza en el IES Virgen de Guadalupe de Cáceres.

Como contrapartida, se suprimirán 10 ciclos que en los últimos seis cursos han contado con menos de seis alumnos. A este respecto, Vaquera ha destacado que todos han sido sustituidos por certificados de profesionalidad y como ejemplo del "esfuerzo" realizado por su departamento en las zonas rurales, ha explicado que se van a mantener más de 60 titulaciones que cuentan con 10 alumnos o menos. Cada una de ellas tiene un coste de 169.000 euros, pero no se suprimen, entre otras razones, "porque es la única oferta que existe en la zona". Es el caso por ejemplo, del ciclo de Agrojardinería en La Parra o el de Cocina en Villanueva de la Vera. "Donde no hay ciclo, hay certificado de profesionalidad", ha reiterado.

