«Con Guardiola, Extremadura está segura. No hay ningún riesgo»

¿El pacto de Gobierno en Extremadura con Vox se puede considerar un ejemplo de cómo gobernar juntos sin someterse a sus exigencias?

Demuestra que ese miedo con el que la izquierda quiso agitar es un miedo que no existe, porque el Partido Popular es un partido de unos principios que defiende unas ideas y que de ahí no nos mueve nadie. Creo que es muy interesante que los extremeños analicen y vean como todo ese miedo del que hablaban era mentira como tantas otras mentiras; que no había razón alguna y que María Guardiola es una fantástica presidenta de la Junta de Extremadura. En sus manos, Extremadura está segura y que no hay ningún riesgo, sino todo lo contrario. Creo que el impulso que le está dando a esta tierra en la defensa de sus intereses, con esa garra, con esa pasión con la que lo hace, es lo mejor que le ha pasado a Extremadura en mucho tiempo y que sus frutos están ahí. Da gusto escuchar cómo se habla de Extremadura en términos de futuro, de competitividad, de cómo puede ser el mejor espacio para generar energías limpias de toda España.

Extremadura lucha por una financiación autonómica que tenga en cuenta la densidad y la superficie, ¿apoya el PP esta reivindicación?

La amnistía es uno de los elementos en los que se privilegia a una casta política. Es una transacción corrupta y también se quiere materializar desde la financiación cuando se plantea desde Cataluña una financiación bilateral, una financiación diferente al resto. Nosotros defendemos un modelo de financiación que garantice la igualdad de todos los españoles, el acceso a todos los servicios públicos, independientemente de donde vivas, y eso tiene una clave:un modelo de financiación que debe ser revisado y que debe basarse en el principio de lo que es justo y equilibrado. Y ahí juega una serie de factores como es la densidad, el tipo de población que vive en cada comunidad. El PP defiende que la financiación autonómica debe ser reformada, pero buscando siempre la igualdad de todos los españoles y eso significa que hay que financiar a cada región para que se garantice los servicios públicos de sus ciudadanos, teniendo en cuenta una serie de variables, en las cuales están las que afectan Extremadura. El modelo tiene que revisarse desde el punto de vista de la búsqueda de lo justo y garantizar la igualdad.

Guardiola pide ventajas fiscales para Extremadura por ser generadora de electricidad.

He tenido la oportunidad de escuchar a María Guardiola como expone el modelo energético que quiere desarrollar en Extremadura y que permite a Extremadura crecer. Porque, evidentemente, si se siguen generando energías desde este territorio, se sigue generando crecimiento económico, empleo y progreso para la región y, sobre todo, porque es bueno ser exportador de energía; un elemento escaso en otros territorios y que convierte a Extremadura en competitiva. Hay que llevar a cabo reformas legislativas para que se puedan implantar todos los proyectos empresariales dispuestos a venir a esta tierra, que genera energías limpias. Si algo demandan otros territorios hoy, es energía; y ser autosuficiente y, además, tener la capacidad de exportar, te convierte en competitivo y te da un elemento de futuro. Guardia lo sabe y lucha por ello. La ambición de este Gobierno de Extremadura es atraer todas las inversiones y, para eso, hay que eliminar burocracia, flexibilizar la propia legislación interna. En definitiva, poner una alfombra roja a los inversores y que crean en Extremadura.

Y el tren.

Extremadura no reivindica un tren por capricho. Exige un tren porque lo necesita y porque es justo que lo tenga. Cuando Extremadura pide comunicaciones, que no se retrase la llegada de la alta velocidad, lo hace no solo por Extremadura, sino también por España. Se trata de vertebrar territorios. Se trata de conectar España con España y eso nos beneficia a todos. Desde el Ministerio de Transportes el ministro Puente se dedica a insultar y a tuitear, y muy poquito a trabajar. Ya dijo que había que acostumbrarse a las cosas que le pasan al tren de Extremadura, pero hay que invertir y cumplir los plazos de 2030, que defiende María Guardiola y el PP. Se está abandonando a los extremeños. No es un capricho cuando hay tantas diferencias de comunicación entre unas ciudades. En un país que quiera que toda España avance, se tiene que priorizar aquellos territorios como Extremadura.