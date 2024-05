Guardiola vuelve a la Asamblea: "Gracias a cada diputado que me ha mandado un mensaje, ha sido reconfortante"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha vuelto este jueves al pleno de la Asamblea, donde ha agradecido a partidos y diputados el "cariño y respeto" recibido tras su ingreso en la UCI a causa de una sepsis. "Quisiera agradecer a todos los grupos políticos, a cada diputada, a cada diputado que me ha mandado un mensaje de apoyo y de cariño, porque ha sido reconfortante y me ha ayudado mucho en la recuperación", ha dicho desde su escaño al inicio de la sesión.

La presidenta extremeña comenzó a sentir fiebre y malestar en la tarde del martes, 14 de mayo. Acudió al hospital el miércoles, donde tras las pruebas realizadas, se determinó que sufría un proceso infeccioso y se decidió intervenir quirúrgicamente. Fue durante el postoperatorio cuando Guardiola sufrió una sepsis que la llevó a ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Cáceres. Tras evolucionar favorablemente, en la tarde del lunes 20 de mayo pasó a planta y tres días después, el 23, recibió el alta hospitalaria.

Vuelta a la normalidad

Desde entonces ha estado atendiendo algunos asuntos en casa, hasta que finalmente este pasado miércoles pudo retomar su agenda pública. Lo hizo ofreciendo una declaración institucional en la sede de la Presidencia de la Junta, donde visiblemente emocionada y nerviosa, volvió a dar las gracias por todas las muestras de cariño recibidas. Guardiola anunció además que solicitará la celebración del debate sobre el estado de la región para los días 24 y 25 de junio.

Este jueves ha asistido al pleno de la Asamblea, donde ha respondido a los grupos de la oposición en la sesión de control al Gobierno: Unidas por Extremadura ha preguntado por las compensaciones a Extremadura por la producción energética y el PSOE por las ayudas europeas a causa del covid.

Tras iniciarse el debate, las primeras palabras de Guardiola han sido de agradecimiento, seguidas después de un caluroso aplauso. La presidenta ha agradecido a partidos y diputados el "cariño y respeto" recibido durante su convalecencia y sus mensajes "reconfortantes" en la recuperación.

La jefa del Ejecutivo ha vuelto a tener también palabras de agradecimiento a la sanidad pública extremeña. "Por supuesto que he estado en las mejores manos y no me ha hecho falta experimentar el dolor en la propia piel para comprenderlo", ha dicho. Por supuesto que reforzamos la sanidad, lo vamos a seguir haciendo y no tiene nada que ver con que yo haya sido hospitalizada", ha concluido.