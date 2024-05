La Junta busca familias de acogidas para los menores de 0 a 6 años que tutela

440 menores se encuentran bajo la tutela de la Junta de Extremadura. De ellos, 222 viven con familias de acogidas y el resto en los centros del Gobierno regional. Pero desde la Consejería Salud y Servicios Sociales se marcan como objetivo conseguir que ningún niño de 0 a 6 años permanezca institucionalizado, tal y como ha transmitido la consejera Sara García Espada durante un desayuno en Badajoz con las familias extremeñas de acogida con motivo del Día Internacional del Acogimiento Familiar.

«Los centros funcionan muy bien, pero lo correcto es que estos menores vivan en familia para su plena integración y desarrollo», ha subrayado la responsable de Servicios Sociales. No obstante, ha reconocido que lograr una familia para cada niño no resulta fácil y, por ello, se necesitan poner recursos a disposición de esas personas. «Hasta hace un año, Extremadura era la comunidad autónoma que menos dinero aportaba a las familias de acogida, 169 euros al mes. Ahora hemos subido hasta 372. Este aumento busca garantizar que ninguna familia idónea se vea impedida de acoger a menores por limitaciones económicas». Además, ha añadido García Espada, que en marzo se aprobaron ayudas extraordinarias para cubrir gastos como odontología, ortodoncia, prótesis, ortopedia, óptica, podología, fisioterapia, así como tratamientos logopédicos, pedagógicos y psicológicos que no cubran el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Tipos de hogares

Durante el encuentro con un grupo de estas familias de acogida, la consejera ha explicado las modalidades de hogares con los que cuenta la Junta: Acogimiento extenso que «es cuando la propia familia del menor se hace cargo de él. Hay casos de familias extensas que quieren acoger, pero no pueden porque suelen ser abuelos con pensiones mínimas. Ahí es cuando eres consciente de la realidad y es cuando tenemos que actuar nosotros. Luego está la familia ajena con la que el niño no tiene parentesco». Junto a estas dos tipologías existe el acogimiento especializado y que se refiere a la atención de chavales con discapacidad. Para estos casos, la consejería prepara un decreto «que lo regulará y articulará».

Un padre de acogida con un bebé tutelado por la Junta de Extremadura en el desayuno. / Celia Rojas

Así, la consejería dispone de 153 hogares extensos y 37 ajenos. Pero, además, también cuenta con 23 familias colaboradoras, que se encargan de ofrecer un alivio temporal a estos pequeños residentes en alguno de los siete centros de la administración. Son acogimientos durante fines de semana y vacaciones.

Por otro lado, la consejera también ha aclarado que acoger no significa adoptar, «sino una medida temporal para menores que no pueden permanecer con sus familias biológicas, muchos de los cuales se han enfrentado a situaciones de gran adversidad».

Por último, Sara García Espada ha trasladado a estas familias el agradecimiento de la presidenta de la Junta, María Guardiola, y su sensibilización y conocimiento pleno sobre la situación de los menores tutelados y su labor.

De hecho, la responsable del Ejecutivo extremeño ya reconoció en el Comité de las Regiones de Europa el papel de estos hogares de acogida. En aquella intervención del pasado 18 de abril, defendió la «responsabilidad de los gobiernos regionales y locales en garantizar los derechos de la infancia, sin importar el lugar de residencia de los niños».

Y recordó que en el presupuesto regional «siete de cada diez euros son para políticas sociales». Guardiola apostilló que la prioridad «es apoyar a las familias de acogida de menores y que reciban mayores aportaciones económicas por su encomiable labor».

