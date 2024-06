Frente contra los recortes de autobús: "Sería una piedra más contra la despoblación"

En torno a medio centenar de alcaldes han acudido este jueves en Mérida a la reunión convocada por el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, para informarles sobre la reforma del mapa concesional de líneas de autobús nacionales, que dejará sin servicio a 164 municipios extremeños. "Esta medida sería una piedra más contra la despoblación que tanto queremos que no se produzca", ha lamentado Andrés Ortiz, el primer edil de Berlanga (Badajoz), una de las localidades que se verían afectadas.

En declaraciones a los medios, antes del inicio del encuentro, el regidor municipal ha informado de que la supresión de la línea que afectaría a su municipio es la que cubre el trayecto entre Granja de Torrehermosa y Badajoz, que suelen usar habitualmente tanto personas mayores como jóvenes que acuden a la universidad. "Todos los alcaldes deberíamos ir a una en esto, no tendría que haber color político porque es algo que nos perjudica a todos los pueblos, sea del PSOE, PP o de cualquier otro partido", ha señalado.

Por su parte, el consejero ha reclamado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que convoque "cuanto antes" la Conferencia Sectorial de Transporte para abordar esta propuesta, que pretende "dejarnos más aislados y más abandonados que nunca". En este sentido, ha criticado que la conferencia no se reúne desde hace dos años, por ello, quiere recabar "el apoyo y la fuerza" de los regidores municipales, para tratar de "hacerle ver" al ministro que debe convocar este organismo.

En la reunión, Martín tratará de fijar con los alcaldes un calendario de actuaciones para trasladar que el rechazo a la reforma "no es cosa solamente" de la Junta de Extremadura, sino de "muchos" representantes públicos que se ven "perjudicados". A su juicio, lo que les ha facilitado el Ministerio no es un borrador, sino "una propuesta bastante trabajada", que "dejará aisladas a 126 localidades" con el argumento de reducir los tiempos de viaje y el precio del billete. "No vamos a permitir nuevos recortes en nuestras comunicaciones y un nuevo ataque a nuestro mundo rural", ha subrayado.

En consejero también ha mostrado su pesar por la ausencia en la reunión de los alcaldes socialistas de varios de los 164 municipios a los que repercute esta medida. En su opinión, estos están "interesados" en saber cómo les afecta este nuevo mapa concesional de transportes y en "defender el aislamiento que van a sufrir sus localidades", pero "no pueden asistir hoy por la orden absurda del secretario general del PSOE extremeño". "Hoy están aquí los que han querido estar, no voy a entrar en polémicas electoralistas", ha señalado.

En este sentido, el responsable de transportes se ha mostrado "convencido" de que, una vez pasen las elecciones europeas del próximo 9 de junio, el "interés" que muestran "muchos" de los alcaldes va a ser también el "interés" del PSOE extremeño. "La intención de la Junta de Extremadura ha sido, es y seguirá siendo defender los intereses de todos los extremeños, sin colores políticos, sin atender a quién se vota ni a quién han votado en el pasado", ha recalcado. En su opinión, la unión hace la fuerza: "Si vamos todos de la mano, conseguiremos más cosas".

Cabe indicar que el PSOE ha registrado este jueves una propuesta de pronunciamiento en la Asamblea para instar al Gobierno a garantizar la financiación de los servicios y rutas de transporte que pasarían a concesión de la Junta. El diputado Juan Ramón Ferreira ha definido a la reunión de Martín como un "mítin del PP", como un "acto electoral" para "rascar cuatro votos" en las europeas "basado en el engaño, en la mentira y en el oportunismo político".

Suscríbete para seguir leyendo