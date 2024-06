Segundo día de EBAU en Extremadura: Aristóteles, Fernando VII y quejas por Física

La segunda jornada de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) arrancó con el polémico examen de Física que una parte de los estudiantes extremeños realizaron la tarde del martes y del que muchos salieron «llorando de la impotencia». «Nos prometieron un examen como el de otros años y no solo no ha sido más difícil, sino que además han metido un problema que en un acta dejaron claro que no iba a entrar», cuenta un alumno afectado. El ejercicio en cuestión versaba sobre las ondas estacionarias, un contenido que aseguran no estaba incluido en las pruebas de selectividad. «Este examen supone hasta dos puntos en la nota final de la EBAU y nos vamos a quedar sin plazas en las carreras que queremos hacer».

Ante la avalancha de quejas que están llegando a la comisión organizadora de la EBAU, el tribunal ha decidido revisar este miércoles la situación para determinar si hay que tomar alguna medida al respecto. «La decisión que se tome, sea cual sea, siempre irá en beneficio de los alumnos», señalan fuentes de la Universidad de Extremadura.

La principal novedad de esta edición

Más allá de la quejas, el segundo día del maratón de exámenes de la selectividad arrancó ayer con la prueba de Historia de España a la que le siguió Historia de la Filosofía, dos material troncales que este año, como novedad, no han sido obligatorias en la fase de acceso de la EBAU tras introducirse Filosofía como materia obligatoria en Bachillerato con la Lomloe. Los alumnos han podido elegir examinarse de una u otra, o de las dos incluso, y en cada una han tenido que elegir también las cuestiones a responder.

En el caso de Historia de España, los estudiantes tenían la opción de hacer un comentario sobre un texto vinculado a la Constitución de 1812 y al reinado de Fernando VII o un fragmento publicado en 1974 sobre la crisis del final del franquismo y las resistencias al cambio de los sectores más inmovilistas. Además, han tenido que desarrollar un tema a elegir entre los grandes conflictos del Sexenio y la evolución de la dictadura de Primo de Rivera.

Quienes optaron por Filosofía debían responder cinco de las diez preguntas planteadas. En dos de ellas no había alternativa a grandes filósofos de la historia como Aristóteles y Nietzsche y en otros ejercicios sí han podido decantarse entre Platón, Kant, Marx y la filosofía antigua, moderna o contemporánea. Hoy será el último día de selectividad con las materias optativas para quienes quieren subir nota.