Un examen de la EBAU puede terminar en los tribunales

Valorar las cuatro preguntas del examen de Física que mejor puntuación obtenga cada alumno es la solución de la Comisión de Evolución de la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) para solventar la incidencia en la prueba de Física de la selectividad. Medida que no convence ni a los 1.307 estudiantes ni a sus familias. Por lo que, se plantean interponer un contencioso-administrativo. Según resalta Pedro Rodríguez, padre y abogado, «no conseguiremos la repetición porque puede tardar 6 meses, pero sí la depuración de responsabilidades y que se impongan las sanciones correspondientes. Afecta a 1.307 alumnos. Vamos a recurrir también al defensor del menor (la mayoría de los estudiantes tienen 17 años), al Ministerio de Educación y al Defensor del Pueblo, que defiende los derechos y libertades de los ciudadanos».

Aunque es consciente de la dificultad, no cederán en la lucha porque «se ha cometido un atropello. Cuando salieron del examen los chicos, sufrieron ataques de ansiedad, vómitos, náuseas... lamentando que no iban a poder acceder a las facultades elegidas. La asignatura de Física en Ciencias es la que más pondera junto con Matemáticas y Biología. Lo que ha pasado es frustrarles y arrebatarles de un plumazo todas las expectativas para la carrera a la que desean acceder. Luego queremos jóvenes formados y que no se marchen de la región».

Rodríguez habló por la mañana con Antonio Pariente, presidente del tribunal de la EBAU, que le detalló la decisión de la Comisión de Evaluación, pero para los padres y alumnos «la solución no es procedente porque no soluciona, ni repara el daño. Las ondas estacionarias no entraban este año, sino el próximo. El examen es nulo de pleno derecho y Pariente me ha comentado por teléfono que la decisión es irrevocable porque lo que se ha decidido beneficia a todos, según él. Pero, ya veremos qué pasa cuando salgan las notas. Es una solución chapucera para tapar bocas».

El abogado y padre afectado lamenta que la resolución sea inamovible porque, según él, en otras comunidades autónomas se han cometidos errores, «pero se han respetado a los alumnos y se les ha dado la opción de repetir el examen a quien lo ha pedido. Aquí no. Tenemos el enemigo en casa».

Junto a esta batalla legal, esta tarde los padres y alumnos se concentraron a las puertas del Rectorado de Badajoz para protestar contra la decisión del tribunal de la EBAU y, además, leyeron un manifiesto.