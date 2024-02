El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió este sábado de la posibilidad de un enfrentamiento con Rusia durante décadas y de la propagación de la agresión rusa a otros países si el Kremlin gana la guerra en Ucrania, en una entrevista que concedió al diario alemán 'Welt am Sonntag'. "La OTAN no busca una guerra con Rusia", dijo Stoltenberg en la entrevista. "Pero tenemos que prepararnos para una confrontación que podría durar décadas", sostuvo el noruego. "Si (el presidente ruso, Vladímir) Putin gana en Ucrania, no hay garantía de que la agresión rusa no se extienda a otros países", indicó.

A su juicio, la mejor defensa ahora es apoyar a Ucrania e invertir en las capacidades militares de la OTAN. "La disuasión sólo funciona si es creíble", enfatizó Stoltenberg. "Necesitamos restaurar y ampliar más rápidamente nuestra base industrial para poder aumentar los suministros a Ucrania y reponer nuestras propias existencias", dijo. Esto significa pasar de una producción lenta en tiempos de paz a una producción rápida, como se requiere en los conflictos, subrayó. En este sentido abogó por enviar más y de forma más rápida pedidos a las empresas europeas de la industria de defensa. En las economías de mercado, los fabricantes de armas necesitan firmar contratos para poder aumentar la producción, alegó. "Dado que Rusia está dirigiendo toda su economía hacia la guerra, también tenemos que hacer más por nuestra seguridad", remachó el secretario general de la OTAN.