Aznar dice que no; Sánchez y Feijóo, que sí: ¿existe el Estado palestino?

La guerra de Gaza (más de 33.000 muertos palestinos, más de 1.200 israelíes) ha provocado un inédito acelerón del Gobierno español para llevar a cabo el reconocimiento oficial de Palestina como un Estado. El jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no descarta la idea, aunque prefiere más apoyos dentro de la UE.

Pero para reconocerlo, el Estado tiene que existir. “A los que defienden la creación de un Estado palestino ahora... ¿a qué Estado se están refiriendo? Eso no existe”, dijo hace diez días el ex presidente José María Aznar. Sus palabras resonaban a las de derecha nacionalista israelí, que pone en duda la mera existencia de Palestina. Recientemente, el ministro ultraderechista Bezalel Smotrich llegó a decir que “el pueblo palestino no existe”. Pedro Sánchez respondió a Aznar en redes sociales: “Existe y existirá”, escribió el presidente en X.

¿Quién tiene razón? ¿Existe o no existe, formalmente, el Estado palestino? La respuesta corta es que sí, aunque está envuelta en matices lingüísticos, jurídicos, académicos y diplomáticos.

La Convención de Montevideo

No hay una autoridad internacional que determine qué países son Estados. La definición más usada proviene de la "Convención sobre derechos y deberes de los Estados" de Montevideo en 1933. En ella se proclamó que “el Estado como persona de Derecho Internacional debe reunir los siguientes requisitos: población permanente, territorio determinado, Gobierno y capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados”. Esa definición fue adoptada tácitamente por la UE en la comisión que creó sobre el caso de Yugoslavia.

“Palestina teóricamente es un Estado porque tiene esos elementos”, opina Alicia Cebada, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid.

Posee una población permanente, que son los 5.483.550 habitantes de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, según las cifras de 2023 del Buró Central de Estadísticas palestino.

Tiene un territorio determinado, las fronteras que establecidas en 1967 por la resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La superficie es de 6.165 km2. Limita con Israel, Egipto y Jordania, según la ficha de Palestina del Gobierno de España.