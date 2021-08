La Feria de Septiembre comienza el próximo día 30 con el uso de la mascarilla obligatoria y un itinerario de acceso al recinto controlado por la Policía Local. Además, el tradicional encendido del ferial esta vez será en la caseta municipal con aforo restringido y no en la portada. El acto comenzará a las 21.15 y sobre las 21.30 Patricia Llanos, presidenta de la Asociación de Comerciantes, será la encargada de pulsar el botón para el encendido de las luces.

Por otro lado, hasta 38 atracciones, 50 casetas y 25 puestos de venta ambulante se darán cita en el recinto ferial.

Ana Aragoneses, delegada de Festejos, ha afirmado que todo está supeditado a lo que diga Salud Pública en la reunión del Consejo de Gobierno esta semana, por ese motivo aún no se sabe el horario de cierre del recinto ferial. Además, no habrá barras en las calles y en el propio recinto solo se podrá servir en mesa. Tampoco estará permitido el botellón y los agentes incrementarán su vigilancia para que esta práctica no suceda.

En cuanto a la guía de los actos, se darán a conocer a partir de este miércoles en la web del ayuntamiento en formato PDF. Aragoneses ha manifestado que el 1 de septiembre se celebrará el día de la infancia y las atracciones serán más baratas. Ese mismo día tendrá lugar el día sin ruido en beneficio de todos aquellos con problemas auditivos, problema del espectro autista, entre otros, para disfrutad en igualdad de la feria, ha expresado.

Por su parte, en el recinto se instalará un 'Punto Violeta' contra las agresiones sexistas junto a la zona de Cruz Roja, siguiendo con la campaña Mérida, territorio de igualad, donde se encontrará toda la información necesaria y recursos con recomendaciones en materia de violencia de género e igualdad.

Por último, sí habrá fuegos artificiales el próximo 5 de septiembre, que este año se ubicarán en la zona del palacio de congresos.