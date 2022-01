El proyecto presentado por Down Mérida ha sido seleccionado, por cuarto año consecutivo, para impartir el programa de preparación prelaboral ‘Uno a uno’ de Fundación ONCE, una convocatoria pública cofinanciada por el Fondo Social Europeo de apoyo al empleo, enmarcado en el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ). En esta edición del programa, que comenzó en su fase teórica el pasado lunes, participan seis jóvenes, dos chicos y cuatro chicas, que cumplen los requisitos de ser menores de 30 años y estar inscritos en el Programa de Garantía juvenil, informó ayer Down Mérida en un comunicado.

Este año los participantes se formarán en dos perfiles laborales muy específicos: el de pinche de cocina y el de dependiente/ reponedor. El desarrollo del proyecto se prolongará hasta el 30 de junio, dividido en dos grandes bloques para los alumnos: el bloque teórico, de 208 horas, en el que se trabaja con cada alumno –de manera personalizada e individualizada en función de su perfil profesional y de sus necesidades- las habilidades comunicativas y sociolaborales, tanto generales como específicas y se le prepara para gestionar su participación efectiva en el entorno laboral. Durante el período abril-junio, los jóvenes participantes recibirán 123 horas de formación práctica en el puesto de trabajo con el objetivo de que pongan en práctica lo aprendido en la fase teórica. Esta formación práctica se ejecuta en colaboración con Decathlón, Carrefour y La Casa de la Paella, empresas en las que previamente y durante dos semanas se habrá impartido una formación específica sobre empleabilidad para personas con discapacidad. Por otro lado, Down Mérida y Asamblea de Extremadura han renovado por séptimo año consecutivo el convenio de colaboración para la inserción laboral de una persona con discapacidad intelectual como auxiliar de ujier en la institución regional. Fernando Castro, el joven seleccionado para cumplir esta función durante todo el año 2022 y que se incorporó a su puesto la semana pasada, deberá desempeñar labores de asistencia a órganos de gobierno, grupos parlamentarios y rutinas diarias cómo gestión y reparto de correo, prensa y notificaciones y atención y acompañamiento al público entre otras. Tanto en la Asamblea de Extremadura como en la fase práctica de ‘Uno a uno’ los jóvenes preparan, adquieren y ponen en práctica las habilidades propias de su puesto con ayuda de los preparadores laborales, que acompañan al trabajador con discapacidad en el proceso de integración laboral, primero, y del apoyo natural, como compañero de trabajo una vez en el puesto de trabajo, después.