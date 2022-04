El presidente de la Junta Gestora del Partido Popular de Mérida, Miguel Valdés, ha advertido este miércoles de "posibles irregularidades administrativas" en las licitaciones que ha sacado el ayuntamiento para la adquisición de mascarillas escolares. De los cinco contratos finalmente suscritos por el consistorio, tanto licitaciones ordinarias o por urgencias, "splo en una ocasión ha recaído en una empresa diferente". Ha criticado también el gasto de 214.000 euros en la compra y reparto de mascarillas en los colegios, pues "ya no hay obligatoriedad de su uso en espacios cerrados".

En rueda de prensa, Valdés ha manifestado que durante los dos años que ha durado la obligatoriedad de llevar mascarillas en interiores, el ayuntamiento ha licitado dos procedimientos de urgencia y seis licitaciones públicas, de las que "tres de ellas fueron anuladas o desestimadas en algún punto del procedimiento por el Equipo de Gobierno". En las nuevas convocatorias, la adjudicataria ha sido siempre la misma empresa, una circunstancia que "no llamaría la atención si no fuese por esas desestimaciones previas".

"Llama poderosamente la atención que, en el último procedimiento de mascarillas escolares no se haya desistido, teniendo en cuenta que ya todos conocíamos que las mascarillas no serían necesaria, y aún así se haya continuado con el mismo, mientras que en pleno auge de la pandemia, cuando más falta hacía dotar a los escolares de mascarillas, se haya desistido reiteradamente de los procedimientos", ha señalado el PP en nota de prensa.

Valdés ha incidido en un expediente publicado en el Portal de Contrataciones del Sector Público, que se inicia en octubre de 2020, en el que se rechaza a una empresa de Valladolid y desde el equipo de gobierno deciden desistir del procedimiento. Esta empresa presenta un recurso ante esa decisión que desestima la Junta de Gobierno y recurre ante la Comisión de la Junta de Extremadura, que estima su recurso, lo que obliga a la Mesa de Contrataciones a proponerla como adjudicataria.

Ante esta situación, Valdés ha avanzado "van a estudiar con detalle la documentación de todos los expedientes" y solicitarán al Equipo de Gobierno la documentación adicional que no está en el Portal de Contrataciones, ya que a su juicio "existen circunstancias más que evidentes que pueden conllevar a la anulación de pleno de derecho de alguno de los contratos, una responsabilidad administrativa que puede derivar en otras responsabilidades".

Respuesta municipal

La delegada de Educación, Susana Fajardo, ha recordado a Valdés “que aunque ha decaído la obligatoriedad del uso de las mascarillas, todavía hay ciertos ámbitos donde su uso es obligatorio, como es el caso de centros de salud, transporte público, farmacias, etcétera”. "A pesar de que el PP se opone al reparto de mascarillas en los colegios de Mérida”, el consistorio continúa con su reparto hasta final de curso porque “nuestro deber es ayudar a las familias, como venimos haciendo desde el principio de la pandemia, facilitándoles los recursos necesarios y evitando ese gasto”.

Según recoge la edil en nota de prensa, un ejemplo de previsión y planificación del ayuntamiento “es que se han reservado mascarillas para el inicio del próximo curso porque no sabemos en qué situación nos encontraremos a principio de curso, por lo que seguiremos estando al lado de las familias en este sentido". Sobre las contrataciones, la delegada ha respondido a Valdés que “desde que gobierna el Partido Socialista, en las mesas de contrataciones no hay ningún responsable político, cosa que no puede decir el señor Valdés y su partido cuando ostentaba responsabilidades de gobierno”.

Por último, Fajardo ha querido denunciar el uso indebido de las instalaciones municipales por parte del Valdés, al destacar que este no ostenta un cargo público o institucional. "Un uso del que debería dar explicaciones ya que no ostenta cargo alguno en este ayuntamiento y las instalaciones municipales, así como los despachos de los Grupos Municipales son para uso de los concejales de esta corporación, no para los partidos políticos”, ha subrayado.