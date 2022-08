El alza de los precios paraliza dos promociones de obra nueva en Mérida

Tiempos difíciles para el sector de la construcción, también en Mérida. El alza de los precios de los materiales ha paralizado dos promociones de vivienda en la avenida Luis Ramallo, las primeras que se proyectan en Mérida desde el año 2012 junto a otro residencial que ya está en obras en La Argentina.

«Ahora mismo ningún promotor puede dar un precio cerrado de la vivienda porque no sabe lo que le va a costar el material. Y si firmas un contrato con un particular, no le puedes decir luego que son 20.000 euros más», explica Mónica López, agente de la propiedad inmobiliaria en Exclusivas Juan Antonio y miembro de la asociación empresarial Impulso.

El sector vivió su particular boom a raíz de la pandemia: «la gente tuvo necesidad de un cambio de vivienda, nos dimos cuenta de la necesidad de terrazas y espacios abiertos y el mercado se movió mucho», explica López. Y en ese contexto, tras un parón de 10 años, se volvió a plantear la construcción de grandes promociones de vivienda en Mérida.

La primera fue el residencial Teatro Romano, 70 pisos con amplias zonas comunes, piscina y ahorro energético en La Argentina. «Están casi todas vendidas, fueron a un precio económico y empezaron a construirse hace un año». Después se plantearon otras dos promociones, ambas en la avenida Luis Ramallo (entre el Hospital de Mérida y Casaverde): el residencial Diana, con 30 viviendas, y Balcones de Mérida, con 16.

Ambas siguen a la venta, pero según López de momento el inicio de las obras está paralizado (en el caso de residencial Diana se ha retirado incluso el cartel publicitario) por el incremento del precio de los materiales de construcción, que en algunos casos llega a ser del 50%.

Lo que sí continúa en esta zona es la promoción Jardines del Mitreo, en este caso unifamiliares, también «casi todas vendidas» en la que es ya su quinta fase. Eso sí, alerta López, «si antes el beneficio (para el promotor) iba a ser de un 10%, ahora va a ser de un 5%».

En este contexto la agente augura que los próximos meses serán complicados. De hecho, todo esto ya se ha traducido en una subida de los alquileres. «Lo que antes valía 350 ahora cuesta 425. Cada vez que se complican las ventas los alquileres suben, y la gente como no tiene otra cosa lo paga», concluye.