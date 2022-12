Osuna pide al fiscal de Tráfico que dimita por decir que antes de las elecciones no se multa

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha considerado que el fiscal delegado de Tráfico en Extremadura, Diego Yebra, debería dimitir por unas declaraciones en las que afirma que los ayuntamientos dejan de poner multas y hacer controles de tráfico en los periodos previos a las elecciones.

Rodríguez Osuna ha afirmado este jueves en su balance anual, a preguntas de los medios, que el consistorio emeritense "no se siente aludido por esas afirmaciones". "El fiscal es un auténtico irresponsable y tiene una obsesión permanente con los alcaldes. Yo lo que le diría es que dimitiera mañana y que se fuera", ha reiterado.

Cabe destacar que Yebra ha hecho un llamamiento público a los alcaldes para que no dejen de multar ante la cercanía de las próximas elecciones municipales, asegurando incluso que en periodos pre electorales los consistorios "meten los radares en los armarios". Según el fiscal de Tráfico en Extremadura, seis meses antes de las elecciones de autonómicas y municipales de 2019, las sanciones se redujeron un 25%.

"Un impresentable"

"Decir que los alcaldes somos copartícipes de la no vigilancia en el tráfico de la ciudad... Eso es muy grave. (El fiscal) es un impresentable, literalmente", ha sentenciado Rodríguez Osuna frente a estas afirmaciones. Asegura que en Mérida los radares funcionan "perfectamente", que la Policía Local realiza controles todos los fines de semana y que, de hecho, a partir del próximo mes se van a poner en marcha nuevos sistemas de vigilancia.

"Conozco a un montón de alcaldes y alcaldesas del PSOE, del PP y de todos los partidos políticos que son ejemplares en las medidas y en la vigilancia contra los accidentes de tráfico y me hago portavoz de todos ellos, también de los de otros partidos. Me parece una auténtica irresponsabilidad, esas cosas no las puede decir, ¿pero qué se cree el fiscal?", ha concluido.