Mitología clásica y Star Wars con ‘Los Titanes’ en el Festival de Mérida

Solo el Festival de Teatro Clásico de Mérida puede mezclar mitología y leyenda, la saga de Star Wars, un coro de niños y mucho baile y que el resultado sea un enorme espectáculo. Esa es la premisa de ‘Los Titanes’, que verá la luz del 12 al 16 de julio como parte del Festival de la programación.

El próximo estreno, una coproducción del certamen y la compañía extremeña Rodetacón Teatro, ha sido presentado este lunes en rueda de prensa por parte del director del festival, Jesús Cimarro; la secretaria general de Cultura en funciones, Miriam García Cabezas; el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez; el productor ejecutivo Juan Carlos Parejo, y miembros del reparto.

En esta obra, de forma lúdica y con guiños cinematográficos y musicales, el vigilante del Teatro Romano de Mérida será el encargado de contar la historia de 'Los Titanes', de cómo fueron los primeros pobladores de la Tierra y cómo han llegado sus nombres hasta la actualidad, y explicar, dentro de esa magia del canto y el baile, cómo los héroes del pasado no son tan distintos de los contemporáneos.

El director de la obra, Ricard Reguant, ha destacado que el montaje es «inédito y original, algo siempre peligroso porque no se sabe qué va a ocurrir». Se ha mostrado, no obstante, seguro del éxito del musical. «Estamos convencidos todos de que os va a gustar mucho a todo el mundo. Y sobre todo lo hemos pensado para que el público joven, desde niños a adolescentes, entiendan por qué hacemos esto, por qué se hace teatro en Mérida, por qué rescatamos los clásicos, por qué hablamos de la mitología, que les queda lejísimos, pero si se lo contamos de una manera amena y divertida entenderán que dentro de 5.000 años, comprenderán que Harry Potter puede ser una leyenda y un mito como hoy lo es para nosotros los titanes, Zeus, Hera, Afrodita», ha señalado. No en vano, ha explicado con gracia, George Lucas se inspiró en Los Titanes para crear Star Wars. «Hacemos mención a todo para que crean que esa magia sigue existiendo, con otros nombres, pero existe».

En este sentido, el director musical de la obra, Ferrán González, ha subrayado que todas las canciones son composiciones originales y que incluyen sonidos «con letras pegadizas» que van desde el Broadway más clásico a la «magia que tiene Walt Disney».

En cuanto al reparto, Ramoncín, el conocido cantante de rock que se estrena este año en el Festival, ha hecho hincapié en que él «no es el protagonista» de la obra. «Todos hacen un papel extraordinario, no hay nadie que no tenga su momento», ha manifestado.

Daniel Diges ha elogiado la presencia de Reguant, que hace que la compañía sea muy «feliz» trabajando y con una energía «bonita» que comparten entre todos. Diges interpreta a un Zeus «con un poco de retraso» y un Geo «que también anda por ahí», como ha indicado con humor el actor y cantante.

Después ha hablado la emeritense Noemí Gallego, con dos años a las espaldas en el Festival de Teatro. La intérprete y cantante ha defendido firmemente la educacion como herramienta «para ayudarnos a ver nuestros problemas». «La historia es educación y la educación es el futuro», ha afirmado.

Y con un toque de inocencia y dulzura, ha tomado la palabra en representación de sus compañeros Jorge Ramírez, uno de los 28 niños que componen el coro procedente del colegio de Don Benito, CEIP Donoso Cortés, y que ha agradecido a sus profesores y a los productores por «esta oportunidad increíble».

Por su parte, Jesús Cimarro ha alabado la idea y la ejecución de Reguard y Parejo. «Son 95 minutos de música, talento, mitología y una cuidada escenografía», declaró. Además, Miriam García Cabezas ha aplaudido el trabajo de la compañía extremeña «que ha dedicado dos décadas a imprimir música a las artes escénicas y artes escénicas a la música».

Finalmente, rodeado de esa magia propia de ‘Los Titanes’ el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez, ha invitado a los actores y actrices a disfrutar de la «magia» de la ciudad de Mérida.