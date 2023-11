El Niño Bermejo de Mérida arrasa en ‘Got Talent’ de Tele 5

Su voz se asemeja a la del mítico Antonio Molina, quizás por ello está causando tanto furor. El cantaor emeritense José Antonio Bermejo, más conocido artísticamente por El Niño Bermejo, participó el pasado 11 de noviembre en el programa de televisión ‘Got Talent’ (Telecinco) y arrasó. “Estaba muy nervioso y he cumplido un sueño. Mi actuación estuvo dedicada a todos los abuelos del mundo y el papel tan importante que juegan. Con mi actuación pretendía darles las gracias a los míos por lo que han hecho por mí”, comenta el joven a El Periódico Extremadura.

Se metió al público en el bolsillo prácticamente desde que abrió la boca y emocionó al jurado con su voz flamenca. Además protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la gala que a más de uno llevo hasta las lágrimas. El cantaor de la capital extremeña interpretó una sevillana de Ecos del Rocío. Llegó al programa gracias a varios vídeos que mandó, en el que aparece cantando tangos, fandangos…

Edurne valoró que “El niño Bermejo canta increíble, pero me quedo más con tus sentimientos. Me emociona mucho escuchar la letra, pensando en ti, en todos los abuelos, pensar en los míos…”. Por su parte, Paula Echevarría apuntó que “me he pasado la actuación con un nudo en la garganta y eso es porque llegas”. Finalmente, Risto Mejide señaló que “Bermejo me recuerda a Antonio Molina”.