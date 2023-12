Las barriadas de Mérida se suman a la moda del alumbrado navideño

La capital extremeña está cada año más iluminada. Al Ayuntamiento de Mérida le han salido competidores y cada vez son más los vecinos que se animan a decorar sus fachadas. Los residentes de Plantonal de Vera encendieron este pasado miércoles las luces de Navidad. Adornaron el barrio con los elementos típicos de estas fechas. Además los asistentes pudieron disfrutar de chocolate con churro y un ambiente muy familiar.

Ellos también tienen su propio árbol, el presupuesto no es millonario como el de las grandes ciudades españolas, pero tienen algo que puede y vale mucho más que todo eso: la unión. No son los únicos que desafían a las grandes ciudades. Montealto se convierte en destino turístico por sus luces. Sus vecinos iluminan las casas con llamativas luces y han diseñado una ruta para no perderse nada.

Las viviendas se terminaron de acicalar desde hace unos días para pasar las vacaciones navideñas totalmente convertidas en auténticos hogares de Papá Noel, hasta el punto que se crea un pequeño turismo alrededor de ellas. Nadie iguala a estos residentes emeritenses. Igualmente ya poseen un monolito en homenaje a los promotores. «Lo hacemos para disfrutar y que disfruten los vecinos», dijo una residente con ilusión.