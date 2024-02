El alcalde anuncia sanciones para los tractoristas que cruzaron Mérida: "Incumplieron la ordenanza municipal"

Las protestas de los agricultores extremeños que pasaron ayer por el casco urbano de Mérida van a derivar en sanciones. Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, a preguntas de los periodistas en la presentación de un libro sobre delitos tráfico (escrito por el subinspector Miguel Ángel Paredes Porro). "La concentración no contó con la autorización de la Delegación del Gobierno en Extremadura y que los tractores incumplieron la ordenanza municipal”, ha resaltado. Por esta razón, Rodríguez Osuna ha explicado que “la Policía Local ha tomado nota de las matrículas y se les va a multar”.

Además, el regidor ha señalado “su máximo respeto por ésta y todas las protestas que se realizan en la ciudad", pero ha recordado que “todas ellas deben hacerse con autorización porque si no cometen un delito contra la seguridad vial”. En esta línea, el primer edil ha subrayado que "lo mínimo que tenemos que hacer es exigirle también a los que se manifiestan el cumplimiento de las ordenanzas municipales y por tanto de la ley".

Finalmente, Osuna ha dicho que "la reivindicación es muy justa, pero si usted no ha pedido permiso y no tiene autorización y no hemos podido movilizar los recursos necesarios para facilitar su protesta, van a ser sancionados todos los vehículos que ayer se manifestaron y hoy exactamente igual".