Cientos de agricultores extremeños se desmarcan de organizaciones y partidos y toman las calles

Desde los años 90 no se recordaba en Extremadura una tractorada de tal magnitud como la que este martes ha sacado a cientos de agricultores a la calle (más de 700), ha cortado carreteras y accesos y ha llenado las vías de las principales ciudades colapsando el centro de Cáceres (los afectados han permanecido hasta siete horas en la ciudad) y Badajoz. Es cierto que hace casi cuatro años, pocos días antes de que se decretara el gran confinamiento por el estallido del coronavirus, el sector también protagonizó una sonora protesta. Pero el clamor que vivía el campo entonces se apagó de golpe a causa de la pandemia.

Sin embargo, sus problemas estructurales, lejos de resolverse, se han agravado, algunos derivados del covid y la guerra de Ucrania, que han añadido complejidad a la crisis agraria. El encarecimiento de los costes de producción y la tensión inflacionista han hecho más adversa la situación, igual que la sequía o el calentamiento global.

Todos estos factores alentaron este martes a los agricultores, que en masa se desmarcaron de organizaciones agrarias y de partidos políticos. Hartos, los extremeños han extendido su lamento por toda la región. Cientos de tractores han circulado por carreteras próximas a Santa Amalia, municipios de la comarca Tierra de Barros, Torre de Miguel Sesmero, Talayuela, Navalmoral, Cáceres, Coria y Plasencia. Muchos de ellos han culminado en Zafra, donde se ha celebrado una tractorada final en una semana en la que, según auguran los afectados, seguirán las protestas.

Las marchas surgieron de forma espontánea, organizadas a través de las redes sociales para protestar contra la situación de los agricultores, las restricciones medioambientales y la Política Agraria Común (PAC). Se han repetido en otros puntos del país, afectando desde primera hora a numerosas carreteras de la vía principal y secundaria española.

La crónica de la jornada

Lo cierto es que la única protesta que se había convocado este martes era la de Zafra, pero el sector se ha movilizado de tal manera que ha acabado echándose a la carretera y a su paso por Azuaga o Berlanga, y a la altura de Usagre, se unieron tractores llegados de todos los puntos de la región. Según ha indicado Daniel Lara, representante de los agricultores de la Campiña Sur, una de las reivindicaciones más importantes es la exigencia de una producción integrada del cereal, que es un método para obtener productos diferenciados, garantizando al consumidor la calidad y seguridad alimentaria y protegiendo el medio ambiente mediante de la utilización racional de los distintos medios de producción (suelo, agua, semillas, abonos, maquinaria y fitosanitarios) en todas las fases.

Las quejas se han vivido con igual intensidad en toda Extremadura. Así, en Cáceres, un centenar de profesionales del sector han ocupado con sus vehículos las calles más céntricas de la ciudad durante horas, recorriendo el Paseo de Cánovas y la avenida Clara Campoamor en dirección a la Consejería de Agricultura, donde finalizaron su marcha.

Ralentizaron el tráfico en la capital cacereña hasta bien entrada la tarde entre las muestras de apoyo de unos ciudadanos, que aplaudieron y vitorearon a los manifestantes a su paso, y la queja de otros ante la imposibilidad de acceder al centro, literalmente sitiado.

Los protagonistas se han sumado al manifiesto nacional que resume las exigencias del sector, acusando al Ministerio de Agricultura de ser el culpable de esta situación, y exigiéndole al mismo que medie en la revisión y derogación del Plan Estratégico de la PAC.

Mientras, en Almendralejo, decenas de agricultores se han concentrado en la explanada del Hotel Acosta Vetonia, a la altura de la carretera de circunvalación, con la idea de cortar el tráfico en la autovía A-66 al paso por la capital de Tierra de Barros. Consiguieron el objetivo de hacer esos cortes y se han producido enfrentamientos entre agricultores y algunos miembros de la Guardia Civil.

En Coria, la protesta ha sumado a unos 80 tractores de la comarca del Valle del Alagón, que han salido en grupos reducidos de menos de 10 por toda la ciudad y alrededores para no perjudicar al tráfico rodado.

En Plasencia, por su parte, los tractores han cruzado las avenidas principales del polígono industrial y se han dirigido hacia la salida por la zona sur con la intención de llegar a la rotonda de Fuentidueñas y cortar los accesos a la A-66.

Las Vegas Altas es una de las comarcas extremeñas agrícolas por excelencia. Allí, ha destacado la movilización que se ha desarrollado en la carretera N-430, entre Santa Amalia y Valdivia, en la provincia de Badajoz, donde se dieron cita alrededor de un centenar de tractores.

A las cinco de la mañana se procedió al corte de la vía, pero fue por poco tiempo debido a la llegada de efectivos de la Guardia Civil, con lo que los tractores se siguieron movilizando generando retenciones en el tráfico.

Los cortes de carreteras no estaban previstos hasta el viernes, sin embargo los agricultores no quieren quedarse quietos. Lo decían los de Badajoz, insistiendo en que la protesta de hoy es «el movimiento del WhatsApp, que es el 6F», en el que, a título particular, cada agricultor se ha movilizado y ha organizado para que fuera una convocatoria nacional. No estaban convocados por ninguna asociación ni partido político pero su convocatoria logró su objetivo: dejarse oír.