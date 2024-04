Avanza la línea de alta velocidad que une Portugal con Extremadura

Portugal avanza en la línea de alta velocidad hasta Madrid a su paso por Extremadura. Este viernes se han puesto en tensión las catenarias de parte del tramo entre Évora y Elvas. En concreto, unos 50 kilómetros entre la estación de Évora y Alandroal por los que el tren podrá circular en eléctrico. El trayecto al completo, hasta la ciudad de Elvas, no estará electrificado hasta el año que viene, pero, de momento, supone un avance en la línea de alta velocidad que conectará el país luso con Madrid. Europa exige que esta conexión esté terminada en 2027; con el objetivo de que en 2030 ambas capitales europeas estén unidas por un AVE.

Así lo ha ratificado esta misma semana el Parlamento Europeo, que ha dado el visto bueno definitivo a la revisión del plan para la red transeuropea de transporte (RTE-T) con los trazados que ya se conocían; lo que supone mantener esa conexión por AVE entre Lisboa y Madrid pasando por Extremadura para 2030. Estos trazados deberán ser aprobados ahora por la Comisión Europea, que los votará en los próximos días, pero las fechas se mantendrán.

España ya ha advertido de que no podrá cumplir, al menos, uno de los dos hitos, ya que el AVE entre Lisboa y Madrid no llegará, al menos, hasta 2032, debido a los retrasos que acumula el proyecto. No obstante, sí se espera poder contar con todo el trazado electrificado en 2027 y en esto, la puesta en tensión de este tramo portugués supone un avance. «Esperemos que lo tengan finalizado lo antes posible. Lo importante es lo que se consigue recortar en tiempos de viaje», afirma el diputado socialista por Cáceres en el Congreso, César Ramos.

El resto del tramo, con retrasos

Lo que ocurre es que los trabajos para electrificar el resto de este tramo portugués, desde Androal hasta Elvas, están bastante atrasados. Lo cuenta el coordinador y portavoz de la plataforma Corredor Sudoeste en Red, Antonio García Salas: «En el tramo más próximo a Extremadura las obras están en un estado muy inicial todavía. Ahora anuncian la puesta en tensión de esta parte porque antes de que termine el semestre Portugal tiene que justificar ante Europa lo que se ha hecho, pero no hay muchos más avances», reconoce García Salas.

Desde la Junta de Extremadura también critican los atrasos de la línea de alta velocidad entre Madrid y Lisboa y que afectan a la región extremeña. «En estos momentos, la conexión de Madrid con Lisboa por Badajoz se hace por el actual trazado convencional de la línea que pasa por Portalegre y Entroncamento, por lo que no supone ninguna mejora significativa sobre las nueve horas actuales de trayecto que incluyen dos transbordos, algo que consideramos intolerable para la conexión de las capitales ibéricas», indican desde la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Aún así, el departamento que dirige Manuel Martín sí reconoce que «lo único que pone de manifiesto esa noticia es que avanzan los trabajos al otro lado de la frontera, para la futura línea de Alta velocidad entre Madrid y Lisboa».

